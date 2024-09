A Red Bull se consagrou como dominante na Fórmula 1 durante dois anos. Entretanto, recentemente, assistimos os taurinos correndo o risco de cair no desempenho em pista e sendo batidos pela McLaren, e, recentemente, a Ferrari. No momento, a equipe de Milton Keynes é incapaz de garantir que conquistará o título de construtores e pilotos com Max Verstappen.

Isso vem acontecendo porque Sergio Pérez mostra grande dificuldade em se aproximar do tricampeão mundial e não está auxiliando na soma de pontos importantes na tabela. Além disso, o RB20 está tendo desempenho ruim em pista - garantindo um sexto lugar incomum para Verstappen em Monza no último fim de semana.

Agora, em entrevista ao OE24, Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, respondeu se ainda há esperança na equipe taurina conquistar o título de construtores este ano, visto que Pérez não consegue somar muitos pontos.

"Checo [Sergio] não é ruim, ele é apenas mais lento. Mas claro que a prioridade é que Max ganhe o Campeonato Mundial de Pilotos", disparou o chefão.

Marko ainda garantiu que Verstappen continuará com os taurinos em 2025, mas não deu certeza sobre o que pode acontecer no ano seguinte. Isso se dá porque há muitos rumores de que o tricampeão mundial pode deixar a Red Bull por conta do desempenho ruim do carro e problemas internos na equipe.

"No próximo ano ele pilotará pela Red Bull. [Já 2026] é tão longe. Agora nosso foco total está no campeonato de 2024".

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!