Após perder Enrico Cardile, diretor de tecnologia, para a Aston Martin, a Ferrari nomeou Loic Serra, ex-Mercedes, como novo diretor técnico de chassis da Fórmula 1. Inicialmente, o engenheiro francês foi contratado em meados de agosto de 2023, mas devido ao longo período de licença, ele ainda não começou a trabalhar em Maranello.

Loic começará a trabalhar em 1° de outubro e assumirá a função de Cardile, que está em aberto desde julho. O chefe da equipe, Fred Vasseur, assumiu brevemente o cargo de forma interina antes de trabalhar em uma reestruturação técnica, que agora tomou forma completa.

Nesta quinta-feira, em comunico oficial, a Ferrari detalhou as funções do novo diretor técnico e qual será o seu papel ao desenvolver o novo chassi.

"Nessa nova função, [Serra] se reportará diretamente ao diretor da equipe, Fred Vasseur. Serra será, portanto, responsável pelos seguintes departamentos: Engenharia de Projeto de Chassi, chefiada por Fabio Montecchi; Desempenho do Veículo, chefiada por Marco Adurno; Aerodinâmica, chefiada por Diego Tondi; Engenharia de Pista, chefiada por Matteo Togninalli e Operações de Chassi, chefiada por Diego Ioverno, que também continua na função de Diretor Esportivo".

Loic Serra, chefe de engenharia de desempenho de chassi da Ferrari, Jerome d'Ambrosio, vice-diretor de equipe da Ferrari Foto de: Ferrari

Enrico Gualtieri permanece no cargo de diretor técnico da unidade de potência, supervisionando o desenvolvimento de seus novos motores para a mudança de regras em 2026.

Cardile deixou a Ferrari em julho, depois de aceitar um cargo técnico sênior na Aston Martin, onde se juntará ao diretor técnico Dan Fellows assim que seu período de licença terminar. A equipe de Silverstone ainda deve receber Adrian Newey para juntar forças para a próxima temporada.

Na Ferrari, Serra se reunirá com o sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton, que se junta à equipe antes da temporada de 2025. O anúncio vem na esteira de uma melhora na forma da escuderia, depois de ter tido dificuldades com suas últimas atualizações de assoalho antes das férias de agosto.

Charles Leclerc conquistou um pódio surpreendente no GP da Holanda, em Zandvoort, antes de garantir à Ferrari uma vitória emocionante diante dos tifosi no GP da Itália, em Monza, no último fim de semana.

Apesar de a McLaren ter assumido o posto da Red Bull como a equipe mais rápida da F1 no momento, a Ferrari está no encalço de ambas no campeonato de construtores, chegando a 39 pontos da líder Red Bull e 31 pontos atrás da McLaren.

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!