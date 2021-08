Nico Rosberg e Lewis Hamilton protagonizaram uma das rivalidades mais marcantes da Fórmula 1, quando foram companheiros de equipe na Mercedes e disputaram os títulos de 2014, 2015 e 2016. O britânico levou a melhor nos dois primeiros anos e o alemão o superou no último, campeonato que, inclusive, marcou sua aposentadoria das pistas.

O filho do também campeão Keke Rosberg estava em sua melhor forma na temporada de despedida, mas isso consumiu muito de sua energia física e psicológica, o que pesou na decisão de abandonar e "sair por cima". Hoje, ele é comentarista da Sky Sports e tem um canal no Youtube onde mostra bastidores do automobilismo e realiza entrevistas, além de gerir equipe própria na Extreme E, categoria elétrica de rally.

Em entrevista ao jornal britânico The Times, Nico foi claro sobre a visão que os torcedores de Hamilton tinham sobre ele: "Todos os fãs de Lewis estavam contra mim, isso é fato."

"Havia dois lados: um era o meu e o outro dele. Uma vez eu vi duas meninas de quatro anos de idade com seus pais e eles me vaiaram e me rejeitaram. Os pais disseram que eu era o bandido e que elas deveriam me vaiar."

Não foi por falta de tentativa que a Mercedes não manteve Rosberg na F1. Apesar disso, mesmo sem demonstrar ao longo do foco em levar o título de 2016, se aposentar parecia um caminho claro para o alemão.

"Eu queria evitar ser um piloto do passado ou alguém que ninguém quer mais em sua equipe", disse ele. "Havia cem milhões de dólares na mesa, que recusei."

"Eu queria uma vida diferente, você não tem um tempo flexível quando corre. Foi a melhor decisão para minha família e não pensei no dinheiro nem por um segundo", acrescentou.

Já se passaram quatro campeonatos desde que Nico deixou a categoria e ele segue sendo o único piloto a bater Hamilton na era híbrida. Em 2021, a disputa parece estar equilibrada entre o britânico e Max Verstappen até o final, mas até então, a honra segue sendo de Rosberg.

MAX WILSON vê colaboração "MARAVILHOSA" de BAND no automobilismo, com F1 "até no PROGRAMA DO NETO"

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: