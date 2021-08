F1: Brawn mostra solidariedade com Red Bull por abandonos

Ross Brawn, chefe de esportes da Fórmula 1, encontra semelhanças na época que a Red Bull vive e situações que o tocaram quando ele era o diretor técnico da Ferrari. já sabia como passar várias décadas no muro dos boxes com diferentes equipes antes de assumir a atual função na categoria, embora sem dúvida seus anos de maior sucesso foram em Maranello.

Ele fez parte da escuderia italiana entre 1997 e 2006, a era gloriosa com o trio formado por Michael Schumacher como piloto, Jean Todt como líder do time e Brawn como responsável pela parte técnica.

Em uma coluna escrita no site oficial da F1, o diretor disse que as recentes frustrações que a Red Bull experimentou em Silverstone e Hungaroring com os acidentes causados ​​por Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, da Mercedes, o fazem lembrar de momentos que o emocionaram na Ferrari.

"Estive na situação em que eles estão agora, quando você perde uma diferença substancial na classificação devido à confiabilidade ou acidentes. Lembro que isso aconteceu algumas vezes com a gente", escreveu, sem especificar momentos específicos. "Quando você não termina dói muito, porque é aí que acontecem aquelas grandes oscilações."

"O Max concluiu a prova [em Budapeste], mas ele mal tocou nos pontos, enquanto a corrida de [Sergio] Pérez acabou na primeira volta", acrescentou.

Quanto ao GP da Hungria em si, Brawn acredita que o acidente motivado pelo finlandês tornou difícil ver o que teria sido uma grande batalha. Mesmo assim, espera que haja alguns momentos muito disputados no campeonato na segunda metade da temporada, começando em Spa-Francorchamps no fim de agosto.

"Não tenho certeza de quem teria sido o mais competitivo na corrida; parecia que teria sido apertado", declarou o britânico.

"Talvez a Mercedes tivesse uma ligeira vantagem. Nos campeonatos há essas oscilações. Se tivermos outra parte do campeonato como antes do intervalo, algo fenomenal nos espera", concluiu.

