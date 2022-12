Carregar reprodutor de áudio

Nico Rosberg chocou o mundo do automobilismo ao anunciar que estava se aposentando logo após conquistar seu primeiro título mundial na temporada 2016 da Fórmula 1 com a Mercedes, dando lugar para o finlandês Valtteri Bottas que ocupou o assento pelas cinco temporadas seguintes.

O line-up formado por Rosberg e Lewis Hamilton foi muito comemorado, principalmente pelos fãs, pelo fato do alemão e o britânico serem amigos desde a infância. Contudo, a rivalidade promovida dentro do ambiente da F1 acabou virando a relação dos dois de cabeça para baixo, tornando a parceria em algo quase insustentável com o passar dos anos.

Após duas temporadas conseguindo triunfar sobre o companheiro de equipe - 2014 e 2015 - Hamilton viu Rosberg levar a melhor em 2016 e dizer adeus à categoria logo após a conquista. O ex-piloto revelou que o clima dentro da Mercedes era carregado de tensão devido ao comportamento existente entre Lewis e ele.

“Toda a equipe teve que manter uma atitude indiferente”, disse ao site La Gazzetta dello Sport. “Havia uma atmosfera estranha dentro da equipe porque era claro que havia rivalidade dentro da nossa própria garagem.”

O fato de se sentir sozinho no ambiente de trabalho depois do ano em que se sagrou campeão mundial pesou bastante na decisão do alemão em sair de cena. A dificuldade de criar vínculos dentro do próprio esquadrão foi algo que Rosberg encontrou bastante dificuldade em aceitar e lidar.

“Com isso, havia um espírito sem equilíbrio dentro da equipe e isso dificultava a aproximação. Eu estava isolado no ponto mais importante da minha carreira”, concluiu.

Bastidores da possível 'volta' da Honda à F1, como montadora ou equipe própria

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate os pilotos destacados da F1 2022; ouça já!