O RB18 entrará para história como um dos carros de Fórmula 1 mais vitoriosos de todos os tempos, já que a Red Bull conseguiu ganhar 17 dos 22 GPs disputados neste ano. No entanto, a confiabilidade e o sobrepeso do carro complicaram o início da temporada para a equipe de Milton Keynes. Agora que que o ano esportivo acabou, Helmut Marko revelou alguns números pela primeira vez.

"Começamos a temporada com bastante sobrepeso. Bom, não o próprio Max, claro, mas o carro sim", sorriu Marko ao bicampeão mundial que estava ao seu lado em uma entrevista à Servus TV da Áustria.

"O que você precisa saber: dez quilos extra representam perder três décimos por volta. Nosso carro pesava quase vinte quilos a mais. Internamente sabíamos que tínhamos uma reserva incrível atrás, que havia muito para melhorar", explicou.

A vantagem dentro deste problema era que a Red Bull tinha uma direção de desenvolvimento muito clara. "Se você testa algo no túnel de vento, você realmente está testando e não nenhuma garantia de algo vai funcionar, mas sabíamos que poderíamos ganhar cinco décimos se reduzíssemos o peso."

Verstappen aproveitou mais que Pérez a perda de peso

A perda de peso funcionou gradativamente e teve um bom efeito secundário para Max Verstappen em relação a Sergio Pérez.

"A medida em que o carro foi ficando mais rápido, foi se adaptando melhor ao estilo de pilotagem de Max. Ele quer uma frente afiada e um pouco de sobreviragem. Poucos pilotos podem pilotar com isso, mas para Max é ideal. Sabíamos: sim, dermos a ele uma bom carro em termos de dirigibilidade, ele poderá superar a concorrência. Isso também explica porque as corridas mais fortes vieram de Max (e não de Pérez). Sergio, claro, teve duas vitórias, mas como o carro parecia diferente, a combinação carro-piloto (com Verstappen) ficou enormemente forte. Com a estratégia, acho que também nos saímos bem em quase todas as corridas. Depois da Austrália, nós também não tivemos nenhuma falha técnica, então tudo correu bem."

