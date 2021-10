A equipe da Band ganhará um reforço de peso na cobertura do GP de São Paulo de Fórmula 1: Rubens Barrichello. O ex-piloto da categoria anunciou a novidade durante uma conversa com Reginaldo Leme no canal AutoMotor, do próprio jornalista, no Youtube.

Este será o primeiro trabalho dele com a emissora paulista, mas não o primeiro na F1. Entre 2013 e 2014, Rubinho fez parte do time da Globo na época que esta detinha os direitos de transmissão da série. Ele tinha função de repórter em pista junto a Mariana Becker e revezava os comentários com Luciano Burti e Leme.

"Estarei presente como piloto comentarista da Band junto ao Max (Wilson), Felipe (Giaffone), Regi (Leme) e o Serginho (Maurício), farei parte da corrida do Brasil", comentou Barrichello. "Se Deus quiser, estarei no grid."

Rubens expressou seu desejo de ir à pista para entrevistar os pilotos, algo que fazia com frequência na época da Globo e brincou com os companheiros na live de Reginaldo como seriam as conversas.

O GP de São Paulo está marcado para 14 de novembro, mas a ação em pista começa já no dia 12, com o primeiro treino livre.

