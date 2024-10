George Russell sugeriu que "19 dos 20" pilotos estão de acordo com as diretrizes de corrida da Fórmula 1 e ficou satisfeito ao ver manobras "injustas" serem penalizadas no GP do México, realizado neste domingo.

Russell, que atua como diretor da Associação de Pilotos, tem se manifestado sobre a necessidade de os pilotos, comissários e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) discutirem as atuais diretrizes de corrida após a polêmica batalha do GP dos Estados Unidos entre Max Verstappen e Lando Norris.

Falando no México, onde os dois pilotos mais uma vez estiveram no centro das atenções por suas ações na pista - Verstappen foi penalizado em 20 segundos por duas violações - Russell disse que esperava que os comissários continuassem a adotar uma abordagem de linha dura.

Ele revelou que todos os pilotos, com exceção de um, estavam satisfeitos com o fato de os comissários mudarem sua abordagem em relação à penalização de determinados incidentes imediatamente após Austin, em vez de esperar até 2025 para obter novas diretrizes.

"Acho que os comissários estão totalmente de acordo com o que precisa mudar", disse Russell. "Nosso ponto de vista, acho que a maior discussão é que eles queriam esperar até 2025, então é algo consistente ao longo deste ano. Eu diria que 19 dos 20 pilotos disseram: 'bem, se está incorreto, faça a mudança hoje'."

"Fico feliz em ver que esses incidentes foram punidos e suspeito que, daqui para frente, no Brasil, o que vimos hoje e o que vimos na semana passada não será mais possível."

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Você presume [que deve ser fácil mudar se todos concordarem], mas às vezes parece mais difícil do que tem que ser quando as coisas precisam ser aprovadas e temos que ir para um aplicativo de votação. Mas, como eu disse, em 19 dos 20 casos, estamos todos alinhados com o que precisa ser feito."

Russell apontou sua própria batalha com o companheiro de equipe Lewis Hamilton como uma corrida "dura e justa", na qual o britânico mais jovem segurou seu companheiro de equipe até o início da 66ª volta.

Ele também deu sua opinião sobre o incidente entre Verstappen e Norris, afirmando que a manobra do holandês na curva 7 - na qual ele levou um excesso de velocidade significativo para a curva e jogou Norris para fora da pista - foi algo que ele não via desde o acontecimento entre Verstappen e Hamilton no Brasil em 2021.

"Foi bom ter a batalha e é sempre bom quando você luta com Lewis porque é difícil e justo", disse Russell. "No momento, estamos vendo uma série de manobras que são simplesmente... estão ficando além do entretenimento ou do esporte, são quase injustas até certo ponto. Você pode argumentar que a primeira foi talvez 60-40. No último, não vejo nada parecido desde provavelmente o Brasil [2021]."

SAINZ PASSEIA no MÉXICO; VERSTAPPEN ‘PUNIDAÇO’ e NORRIS TIRA DIFERENÇA no campeonato

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!