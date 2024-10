Carlos Sainz venceu o GP do México, tendo Lando Norris em segundo lugar e Charles Leclerc em terceiro. Nessa etapa, Max Verstappen foi apenas sexto após duas punições de 10 segundos - por empurrar o piloto da McLaren para fora do traçado e fazer ultrapassagem fora dos limites da pista da Fórmula 1.

Mais uma vez, os rivais do título mundial de 2024 se tornaram assunto por uma disputa acirrada pela segunda posição. Assim como no Circuito das Américas, o incidente tornou a lembrar o que aconteceu no Brasil em 2021, à época, o caso aconteceu entre o atual tricampeão mundial e Lewis Hamilton.

Após a corrida, Hamilton foi questionado sobre o ocorrido e disse que não tinha dúvidas de quem estava envolvido com tudo que aconteceu, mesmo sem acesso a nenhuma imagem clara.

"Eu não vi. Não, mas tudo o que vi foi que, acho que George [Russell] tinha acabado de passar por mim, e eu podia ver um grupo de carros à frente".

"Vi uma nuvem de fumaça, como poeira, e sabia que era, sabia que devia ser...", comentou o britânico. "Tipo, com certeza era ele [Max Verstappen]".

Hamilton também foi questionado sobre a temporada de 2021 em que protagonizou duelo após duelo contra o holandês, embora tenha preferido não falar muito mais sobre a batalha no Autódromo Hermanos Rodríguez:

"Novamente, eu não vi, então não posso [dizer nada], mas isso é para vocês decidirem. Para mim, não estou nessa corrida, então não me importo".

O piloto ainda defende que o incidente poderia ter sido evitado com um endurecimento das regras e, exatamente para discutir essa situação, uma reunião foi marcada com os pilotos.

"Eles conversaram sobre isso por um longo tempo sem chegar a nenhuma conclusão. Acho que eles disseram que se sentariam em uma das próximas corridas e conversariam sobre como podemos melhorar isso", disse Hamilton.

No entanto, ele foi questionado se a FIA está disposta a mudar as regras atuais de pilotagem para evitar essa controvérsia na pista: "Eles não disseram isso. Eles disseram: 'vamos nos sentar e conversar'".

