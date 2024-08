O GP da Holanda de Fórmula 1 aconteceu do jeito que a Mercedes esperava, com um ritmo abaixo do que as rivais, George Russell, principalmente, não conseguiu cruzar a linha de chegada com o bom resultado conquistado na classificação.

Depois de conseguir um quarto lugar no quali, Russell acabou a corrida em Zandvoort na sétima colocação. Com duas paradas nos boxes, diferente da maioria dos pilotos, a equipe das Flechas de Prata não mostrou o potencial que vinha apresentando antes da pausa para as férias de agosto.

Ao ser questionado, Russell revelou surpresa com o ritmo apresentado pelas Ferraris de Leclerc e Sainz. "Provavelmente eu terminaria uma, no máximo duas posições acima, mas não tínhamos ritmo, especialmente contra a Ferrari, o que foi um pouco surpreendente. Esperávamos ficar mais confortáveis na frente dele, mas Charles era mais rápido e Carlos estava quase me alcançando"

Mas, de forma geral, o piloto da Mercedes não soube dizer o real motivo que levo a queda de desempenho do W15 em Zandvoort: "De verdade, eu sigo confuso. Eram condições complicadas, com o vento nas curvas longas, mas neste momento, não tenho a resposta".

NORRIS ERRA largada, MAS AMASSA RBR DE VERSTAPPEN e vence! LECLERC É 3º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!