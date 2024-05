Quarta colocada no campeonato mundial de construtores da Fórmula 1, a Mercedes amarga mais uma temporada de resultados ruins e pouco desempenho por parte do carro desenhado para 2024. Na visão de George Russell, isso acontece porque a equipe passou tempo demais consertando os problemas antigos.

Mesmo chegando a uma vitória, no GP do Brasil de 2022, Russell ainda não conseguiu desfrutar dos tempos áureos do esquadrão de Brackley e se encontra apenas sétima colocação na tabela, sem perspectiva de melhora abrupta.

“Os problemas que Lewis [Hamilton] e eu enfrentamos no ano passado foram com essa traseira rancorosa”, explicou. “E agora, de repente, estamos lutando para virar o carro nas curvas de baixa velocidade e é a frente que está dando problema. Acho que fomos longe demais na outra direção e precisamos encontrar um meio-termo do que tivemos no ano passado e onde terminamos agora.”

Num panorama geral da situação, o britânico entende que este é o cenário da Mercedes e é preciso encarar a realidade.

"Temos que aceitar, como equipe, P7 [e] P8 é onde estamos”, afirmou. “Está bastante claro agora quais mudanças precisamos fazer no carro para melhorá-lo. Não é nenhuma surpresa que nos encontremos nesta posição.”

