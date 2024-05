Atualmente, a Mercedes busca um substituto para a vaga de Lewis Hamilton na temporada 2025 da Fórmula 1. E a equipe alemã não esconde que seu desejo principal é 'roubar' Max Verstappen da Red Bull, o que muitos julgam ser uma manobra que prejudicaria o outro piloto da casa, George Russell. Mas o britânico desmentiu as especulações, se posicionando favoravelmente à contratação do tricampeão.

Desde que a ida de Hamilton para a Ferrari foi confirmada, Toto Wolff passou a falar abertamente sobre seu desejo de contar com Verstappen, mas seus comentários atraíram críticas do CEO da área desportiva da Red Bull, Oliver Mintzlaff, que disse que o flerte público de chefe rival com o holandês demonstrou falta de respeito.

Verstappen assinou um contrato em 2022 para permanecer na Red Bull até o final de 2028, mas as especulações sobre seu futuro têm sido frequentes em meio aos problemas internos que a equipe de Milton Keynes enfrentou este ano, incluindo a decisão de Adrian Newey de sair no começo de 2025.

Embora uma mudança Verstappen para a Mercedes no fim deste ano pareça improvável, Russell diz que aceitaria o desafio de ter o tricampeão mundial correndo ao seu lado.

"Eu seria totalmente a favor", disse Russell. "Sabe, entrar na Mercedes em 2022, depois dos anos e vitórias lendários de Lewis, foi uma tarefa enorme para qualquer pessoa que fosse para uma equipe onde ele esteve por tanto tempo".

"Acredito em mim mesmo, e é preciso enfrentar os melhores no mesmo equipamento e mostrar o que você tem, então sinto que ter Lewis como meu companheiro de equipe nos últimos três anos... Ele tem sido um excelente companheiro de equipe, um ótimo piloto".

"E nós nos esforçamos toda semana, e acho que é justo dizer isso, então darei as boas-vindas a Max, quero enfrentar os melhores. Todo mundo quer provar o que tem, então que isso aconteça".

Sobre o impacto da saída de Newey da Red Bull, Russell acrescentou: "Ele é alguém que eu respeito. Ele é uma lenda por si só, com tudo o que conquistou no esporte".

"Sabe, isso não muda nossa vida - a menos que haja um segredo e ele esteja indo para a Mercedes, quem sabe? Por isso, acho que foi ótimo ver a lealdade de todos por um longo tempo, já que ele está na equipe há 20 anos. Lewis está na Mercedes há 12 anos".

"Às vezes, as pessoas precisam mudar, uma mudança é um recomeço para ambas as partes e será interessante ver o que acontecerá a seguir".

