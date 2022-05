F1: Russell critica desempenho da Mercedes em Miami

Carregar reprodutor de áudio

Russell terminou o treino de sexta-feira no Autódromo Internacional de Miami com o tempo mais rápido, da Fórmula 1, mas admitiu que não entendia realmente de onde vinha o ritmo da Mercedes após seu difícil início de temporada.

A Mercedes testou uma mudança na configuração do carro de Russell nos treinos finais antes de voltar à configuração anterior para a qualificação. Apesar das mudanças, ele desistiu no Q2 em 12º lugar. A melhor volta de Russell na qualificação foi dois décimos de segundo mais lenta do que ele conseguiu no TL2.

“É definitivamente uma surpresa, mas depois de dirigir o carro e experimentar como era, não é surpresa”, disse Russell.

“Hoje, parecia uma fera totalmente diferente. Tínhamos muitos propósitos hoje, e não entendemos o porquê e, no final das contas, essa foi a dificuldade.

“É a primeira vez que sinto isso em uma curva. Nas curvas 4 e 5, ele estava apenas saltando por tudo, e então está tudo nas zonas de frenagem.

“É uma pena, porque eu fui mais lento no sábado do que na sexta, e todos os outros foram um segundo mais rápidos.”

A Mercedes tem enfrentado problemas com seu carro W13 no início da temporada de 2022, deixando-a incapaz de desafiar Ferrari e Red Bull na frente do pelotão.

“A traseira do carro está saltitando e você simplesmente não tem nenhum suporte ou estabilidade na traseira”, disse Russell.

“Ontem estávamos voando pelo setor um e tínhamos muita confiança no carro. E de repente como eu disse, fera totalmente diferente hoje.

“Faz sentido de dentro do carro. Mas nós realmente não entendemos por que é tão diferente."

O companheiro de equipe da Mercedes, Lewis Hamilton, conseguiu chegar ao Q3, qualificando-se em sexto atrás dos carros Ferrari e Red Bull, bem como do Alfa Romeo de Valtteri Bottas.

Hamilton reconheceu que a classificação da Mercedes foi “um pouco confusa com o ritmo de sexta-feira” e que ainda não sabia por que seu desempenho parecia exagerado no TL3.

“Hoje foi uma surpresa ver no TL3, estávamos bem longe”, disse Hamilton.

