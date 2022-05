Carregar reprodutor de áudio

Christian Horner não vê como um problema insuperável o fato da Ferrari ter garantido a primeira fila para o GP de Miami de Fórmula 1, acreditando que a Red Bull esteja bem para a corrida mesmo com os problemas de sexta. O britânico baseia sua confiança para a corrida principalmente na boa velocidade do RB18 em retas.

Após uma série de complicações na sexta-feira que o impediram de fazer o segundo treino livre, Max Verstappen parecia surpreendido com sua capacidade de lutar pela pole position no sábado.

Desde as primeiras tentativas, seu nome encabeçava a lista de tempos, mesmo que nos minutos finais a situação acabou virando para algo que deixou Verstappen e Horner insatisfeitos, com o holandês cometendo um erro na tentativa final que lhe custou a vaga na primeira fila.

"Foi uma infelicidade", disse. "A Ferrari foi bem, mas as diferenças são muito pequenas. Após as primeiras tentativas era possível ver isso claro, mas na segunda ele cometeu um erro depois da curva 4. Infelizmente, isso é o máximo que Max conseguiu para essa corrida".

O erro de Verstappen não permitiu somente que Charles Leclerc garantisse a pole position, como também abriu a porta para que Carlos Sainz superasse o holandês, ficando em segundo. Mas isso não estraga as expectativas de Horner.

"No geral, Max teve uma boa recuperação. Ele estava muito para trás depois do que aconteceu ontem, especialmente em voltas completadas, e hoje precisou se familiarizar com a pista. Nesse sentido, nos recuperamos bem".

"Nossa velocidade máxima também é boa e, portanto, acredito que teremos um carro forte para a corrida. Acredito também que existem alguns pontos em que poderemos ultrapassar".

A velocidade máxima é a arma com a qual a Red Bull fundamenta suas esperanças para o domingo, por mais que a corrida no Hard Rock Stadium possa exigir mais. Por exemplo, os treinos livres foram marcados por diversas batidas e bandeiras vermelhas, e praticamente todos esperam pelo menos uma intervenção do carro de segurança.

Quando foi questionado sobre o que seria necessário para bater a Ferrari, Horner diz esperar uma prova "caótica".

"A Ferrari é muito forte por aqui, então a nossa estratégia precisa ser correta e talvez precisemos de um pouco de sorte. O clima está melhorando. Há a previsão de chuva pela manhã, então podemos ter uma prova caótica".

"É uma pista brutal nesse sentido. Na perspectiva do piloto, essa pista pode não ser tão divertida de guiar quanto Silverstone ou Suzuka, mas se você comete um pequeno erro, é penalizado imediatamente".

"É isso que faz com que a prova seja tão fascinante. Assim, talvez precisemos de um pouco de sorte amanhã, mas também acho que temos um bom carro para a corrida", finalizou.

