F1 - Horner: "Norris não merecia punição por incidente com Pérez"

O chefe da equipe de Fórmula 1 da Red Bull, Christian Horner, disse que o incidente de Lando Norris com Sergio Pérez no GP da Áustria foi em uma "disputa difícil" e não merecia uma penalidade. O mexicano tentou passar o britânico da McLaren por fora na Curva 4 enquanto lutavam pela segunda posição após o safety car.

No entanto, ele não teve espaço na saída enquanto o rival permaneceu na linha de corrida, o que fez o piloto da equipe austríaca cruzar a zebra, passar pela brita e cair no pelotão.

Os comissários acabaram aplicando a Norris uma penalidade de cinco segundos pelo incidente. Pérez recebeu mais tarde duas punições semelhantes por ter empurrado o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, para o lado.

Horner não acredita que os incidentes merecessem penalidades e expressou preocupação de que isso pudesse abrir a porta para os pilotos começarem a correr deliberadamente para tentar punir seus rivais.

“Acho que disse no comentário que não tive um grande problema com o movimento de Lando”, disse ele à Sky F1. “Estavam disputando roda a roda,. Obter uma penalidade por isso... acho que eles não se deram escolha quando Pérez fez o mesmo com Charles."

“Isso é corrida. Caso contrário, você fará com que os pilotos simplesmente se joguem fora do circuito e reivindiquem penalidades. Portanto, é um pouco decepcionante.

O chefe da McLaren, Andreas Seidl, concorda que o lance não merecia punição: “Eu também discordo da pena. Foi no início da corrida e, nas palavras de Michael Masi, já se aprende no kart que se tentar isso acabará na brita."

“Acho que com os carros lado a lado, não deve haver uma penalidade, mas vamos nos concentrar nos aspectos positivos: foi uma corrida e um fim de semana sensacionais da equipe e de Lando, e uma recuperação excelente de Daniel [Ricciardo]. Quero agradecer muito a todos.”

