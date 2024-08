Com um cenário bem diferente do primeiro treino, a segunda sessão de práticas livres da Fórmula 1 em Zandvoort aconteceu em pista seca e debaixo de um sol 'estalando'.

Com isso, George Russell liderou à frente de Oscar Piastri por 0s0061 e Lewis Hamilton em terceiro lugar. A sessão foi tranquila, mas ficou marcada pela batida de Nico Hulkenberg causando uma bandeira vermelha.

O treino

Diferentemente do primeiro treino, a segunda sessão contou com pista seca desde o começo, com o sol raiando e muito calor. Os dez primeiros minutos mostrou a mesma tônica dos últimos treinos antes da pausa, com McLaren, Red Bull e Mercedes se enfrentando pela liderança.

Enquanto estava na liderança, Verstappen precisou retornar aos boxes para fazer uma mudança na traseira do carro depois de passar em uma zebra e perder o controle.

Com apenas 20 minutos de sessão, Hulkenberg causou uma bandeira vermelha por acertar a barreira de pneus na curva 1. Isso depois de Pérez e Russell terem perdido o controle do carro no mesmo lugar, mas sem bater.

Quando o relógio bateu meia hora para o fim, Sainz precisou deixar o treino por conta de problemas na caixa de câmbio do carro. Pouco depois, os pilotos começaram a testar o ritmo de corrida para entender qual será a marca do domingo.

Nessa altura, Russell liderava com o tempo de 1m10s702, à frente de Piastri por 0.061s. A sessão seguiu a mesma até a bandeira quadriculada ser agitada.

