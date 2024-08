A Uralkali, ex-patrocinadora da Haas, fez uma proposta nos tribunais holandeses para confiscar os bens da equipe de Fórmula 1 - incluindo carros e outros equipamentos - devido a um pagamento pendente.

Após as alegações da Uralkali no mês passado de que a Haas não havia cumprido o prazo de pagamento de julho para o reembolso decidido em tribunal arbitrário na Suíça, a empresa russa decidiu escalar o tema nos tribunais na Holanda nesta semana.

Ela pediu que os bens da Haas no GP da Holanda fossem confiscados - com uma decisão provisória a seu favor.

Após uma audiência no tribunal suíço, em junho, foi decidido que a Haas deveria reembolsar à Uralkali parte de seu pagamento de patrocínio feito para 2022, antes de seu acordo de título ser cancelado na sequência da invasão da Rússia na Ucrânia.

Embora o tribunal tenha declarado que a Haas estava dentro de seus direitos de rescindir o acordo, também disse que a equipe de propriedade americana só poderia manter uma parte do saldo de patrocínio de 13 milhões de dólares pago pela publicidade.

Portanto, a Haas foi condenada a devolver o restante do pagamento do patrocínio que foi além de 4 de março de 2022, quando o acordo foi cancelado. Acredita-se que isso totalizou cerca de 9 milhões de dólares.

A ação na justiça holandesa teve como resultado a visita de oficiais de justiça e da polícia à equipe da Haas em Zandvoort, na noite de quinta-feira (22), para levar adiante a questão e avaliar os bens da equipe.

Embora tenha sido acordado que a participação da Haas no GP da Holanda poderia prosseguir normalmente, entende-se que a equipe foi informada de que não terá permissão para retirar seus carros e equipamentos do país após a corrida até que o pagamento pendente seja feito.

Uma declaração emitida pela Haas deixou claro que agora estava trabalhando com a Uralkali para finalizar a transferência dos fundos, dizendo que tinha que ter certeza de que qualquer pagamento estava em total conformidade com as sanções que foram impostas a várias empresas russas.

A declaração dizia: "A Haas tem a intenção de pagar à Uralkali todos os valores devidos de acordo com a sentença arbitral, e não há nenhuma disputa sobre os valores devidos. A Haas tem trabalhado com seus advogados para garantir que o pagamento esteja em conformidade com todas as sanções e regulamentações relevantes dos EUA, da UE, do Reino Unido e da Suíça. Continuaremos trabalhando com a Uralkali nos próximos dias para resolver essa questão de forma definitiva."

A Uralkali emitiu sua própria declaração na sexta-feira (23), saudando o fato de que a Haas estava trabalhando para resolver o pagamento - mas disse que não considerava a questão das sanções como um motivo justificável para o atraso.

"Estamos cientes de que os oficiais de justiça holandeses, acompanhados pela polícia, chegaram ontem à noite ao paddock da Haas e fizeram um inventário de todos os equipamentos de corrida e outras propriedades", disse um porta-voz da Uralkali.

"Essa é a consequência esperada da recusa da Haas em obedecer à decisão da arbitragem que concedeu o pagamento e um carro de corrida à Uralkali".

"A decisão arbitral [no tribunal suíço] foi emitida em 12 de junho com efeito imediato e foi ignorada pela Haas".

"A Haas teve mais de dois meses para implementar a decisão e, como foi relatado anteriormente, a Uralkali entrou em contato com os representantes da Haas com opções sobre como fazer o pagamento e para onde enviar o carro de corrida, sem nunca receber uma resposta substantiva".

"Não há e nunca houve nenhum problema de sanções que impedisse a Haas de cumprir suas obrigações. No entanto, elas não foram cumpridas".

"Estamos muito satisfeitos em saber que, após a visita das autoridades holandesas na noite passada, a Haas finalmente está prestando atenção à decisão arbitral. A Uralkali não quer nada mais do que receber o que lhe foi concedido durante um processo judicial justo e espera que a Haas aja rapidamente para retificar a situação para que todos os lados possam seguir em frente", concluiu o porta-voz da Uralkali.

