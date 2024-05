O chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, diz que não tem certeza se concorda que, com mais algumas voltas, Lando Norris teria ultrapassado Max Verstappen para vencer em Ímola. Nas últimas voltas do GP de Emilia Romagna, Norris diminuiu a diferença para Max. Após a corrida, o inglês disse que poderia vencer com mais uma ou duas voltas.

Inicialmente, Norris teve dificuldades para acompanhar o pole position Verstappen no primeiro stint com pneus médios, mas depois do pitstop para pneus duros, o britânico começou a diminuir a diferença para Verstappen novamente.

Apesar da desvantagem em termos de vida útil dos pneus, Norris realmente começou a pressionar Verstappen nas últimas 15 voltas, mas não conseguiu entrar no alcance do DRS na última volta.

Norris acabou ficando menos de um segundo atrás na linha de chegada, com o holandês conquistando sua quinta vitória na temporada de 2024, e sentiu que poderia ter feito uma manobra com "mais uma ou duas voltas".

Mas seu chefe de equipe não tinha tanta certeza, pois as ultrapassagens se mostraram extremamente difíceis em Imola e "é Max Verstappen" que Norris estava enfrentando.

"Bem, 63 voltas já são muitas voltas", disse Stella à Sky Sports F1. "Muitas vezes você diz que gostaria de uma volta a mais. É o que é e também é Max Verstappen, tenho certeza de que ele estava com um pouco de dificuldade, mas ele conseguiu tirar o máximo proveito do que tinha, então parabéns Max e parabéns aos nossos dois pilotos, segundo e quarto."

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2ª posição, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posição, no pódio Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Stella chamou Norris de "um pouco mestre" no gerenciamento de pneus, pois ele manteve seus pneus duros vivos para uma arrancada final em direção a Verstappen, depois de temer que Norris ficasse sob pressão de Charles Leclerc, terceiro colocado na Ferrari.

"Na verdade, perdemos muito tempo no primeiro stint atrás de Max, mas tínhamos muita degradação na traseira e achamos que, na verdade, hoje era uma questão de observar os espelhos [mais] do que a nossa frente", explicou.

"Depois de um período com os pneus duros em que economizamos os pneus, enquanto Leclerc e Oscar [Piastri] estavam lutando entre si, acho que esse investimento inicial rendeu dividendos no final da corrida para Lando", disse Stella.

"Gerenciar o orçamento dos pneus foi um fator importante e temos que dizer que, desse ponto de vista, Lando se tornou um pouco mestre. Oscar pagou por alguns problemas que tivemos ontem na classificação, caso contrário ele também estaria no pódio. Levamos isso de forma positiva e agora olhamos para frente com algum otimismo."

Norris disse que perdeu terreno para Verstappen no primeiro stint com médios, o que acabou lhe custando uma melhor chance de obter uma segunda vitória consecutiva — duas semanas depois de conquistar sua primeira vitória em Miami.

"Lutei muito até a última volta, mas perdi um pouco demais para Max no início", disse Norris. "Ele estava muito melhor no primeiro turno e, obviamente, no segundo turno estávamos mais fortes.

"Ainda é uma surpresa dizer que é frustrante não ter vencido. Mas depois do último fim de semana e das melhorias que fizemos, era o que deveríamos esperar."

