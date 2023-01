Carregar reprodutor de áudio

George Russell reconhece que seu relacionamento com Lewis Hamilton terá uma “dinâmica diferente” se a Mercedes disputar os títulos mundiais da Fórmula 1 em 2023, mas não teme que a boa convivência entre eles possa acabar.

Russell e Hamilton estão prontos para embarcar em sua segunda temporada como companheiros de equipe, que seguirá a difícil temporada de 2022, onde o desafiante W13 inicialmente estava muito fora do ritmo e foi severamente afetado pelo porpoising.

Embora Hamilton fosse conhecido por preferir que a Mercedes mantivesse Valtteri Bottas na garagem no lugar de promover Russell em 2022, a nova relação de trabalho da dupla não foi prejudicada enquanto eles trabalhavam com a equipe para melhorar o W13.

A Mercedes espera que este trabalho leve a um rápido retorno à frente do grid e, se for bem-sucedido, haverá foco adicional em como seus pilotos se comportam, dada a pressão crescente da busca pelo título e porque a equipe às vezes tem lutado - principalmente quando Nico Rosberg foi companheiro de equipe de Hamilton em 2013-2016 – para manter uma dupla de pilotos 'em sintonia'.

Quando questionado se achava que seu relacionamento com Hamilton permaneceria saudável nas circunstâncias em que a Mercedes espera se encontrar, durante uma entrevista no final de 2022 com a mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com, Russell respondeu: “Quero dizer, naturalmente, se você está lutando por 1- 2 haverá uma dinâmica ligeiramente diferente e isso é natural."

“Mas acho que o que temos a nosso favor é o fato de estarmos em estágios muito diferentes de nossa carreira. É como se estivéssemos nisto juntos, realmente. Se chegarmos à próxima [temporada] e tivermos um carro capaz de terminar em uma dobradinha, teremos muito orgulho em pensar que contribuímos juntos para ajudar a equipe a conseguir isso e então vamos cuidar dos nossos negócios. Mas não temos motivos para conflitos. Temos um bom relacionamento."

“Precisamos nos respeitar e acho que nos respeitamos [no México nas primeiras curvas] como exemplo. Reconhecemos a importância disso dentro de toda a equipe. Se nosso relacionamento começar a terminar, isso terá um impacto na equipe e, no final das contas, vai dar uma volta completa e nos afetar também. Acho que podemos continuar construindo isso e, se houver alguma coisa, nosso relacionamento provavelmente ficará mais próximo com o passar do tempo.”

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Durante o início da temporada de 2022, os resultados de Russell foram mais consistentes do que os de Hamilton, pois eles tentaram diferentes abordagens de configuração para tentar contornar os problemas iniciais do W13.

Enquanto Hamilton tentou opções extremas de configuração durante este tempo, Russell disse que não, pois "estava em um lugar mais feliz com o carro desde o início", o que os membros da equipe Mercedes atribuíram à sua experiência anterior com a Williams.

“Compramos vários itens de teste para cada pista”, Russell acrescentou desta vez. “Eles eram as principais partes do desenvolvimento e estavam sempre sendo alternados – uma semana era Lewis e uma semana era eu – semana após semana.

“Com certeza, no início do ano, Lewis fez mudanças mais drásticas no acerto, dentro dos limites do carro, mas isso foi puramente porque eu estava em um lugar mais feliz e ele ainda estava tentando encontrar o acerto que meio que combinava com ele. Mas na hora do desenvolvimento, sempre alternava de uma semana para a outra.

“Sempre que há um item de desenvolvimento, isso atrapalha o seu fim de semana de corrida, é por isso que é sempre justo e é por isso que a equipe sempre faz uma semana com Lewis, uma semana sou eu.”

