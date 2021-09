F1: Russell relembra encontro com "super-herói" Hamilton em 2009

George Russell relembrou seu primeiro encontro com Lewis Hamilton "como encontrar um super-herói" antes de sua parceria como companheiros de equipe na Fórmula 1 no próximo ano, pela Mercedes. A equipe já anunciou que o atual piloto da Williams se juntaria ao time na temporada de 2021, substituindo Valtteri Bottas como companheiro do heptacampeão mundial.

Membro do programa júnior da escuderia desde 2017, o jovem tem impressionado nas últimas três temporadas da categoria, com destaque para o pódio alcançado no GP da Bélgica após cravar a segunda posição no treino classificatório.

A transferência levou ao surgimento de imagens nas redes sociais de Russell quando criança encontrando Hamilton, que então corria pela McLaren.

Em outra foto, o britânico pode ser visto esperando para conhecer seu compatriota e obter seu autógrafo em um evento de kart em 2009. Doze anos depois, eles estariam se preparando para ser companheiros de equipe.

Questionado pelo Motorsport.com sobre seu primeiro encontro com Hamilton e a foto, Russell lembrou como ficou pasmo ao ver de perto um campeão mundial, ajudando a fortalecer seu desejo de correr na F1 um dia.

"Lewis apareceu na pista, acho que foi no Formula Kart Stars, eu corria no Comer Cadet na época", lembrou o piloto. "Foi como conhecer um super-herói. Quando você é uma criança daquela idade, especialmente um piloto de corrida e conhece um da F1, você não acha que essas pessoas são humanas. Foi um momento muito especial para mim."

"Para ser honesto, eu até me lembro disso agora, e é muito estranho lembrar de uma memória de quando você tinha 11 anos. Então, de certa forma, parece muito surreal estar alinhado ao lado dele no próximo ano."

"Quando o conheci, pensei que queria ser como ele: um piloto de Fórmula 1 com campeonatos mundiais", acrescentou.

Hamilton estava confiante de que Russell seria capaz de trazer um pouco de energia renovada para a Mercedes, sendo "parte daquele grupo mais jovem" de pilotos de F1.

"Acho que o jovem talento que está surgindo é ótimo para o esporte e é o futuro", disse Lewis. "Sangue novo e fresco em nossa equipe vai ser ótimo, obviamente porque eu sou o mais velho lá."

"Eu acho que isso definitivamente irá energizar toda a equipe, sabendo que eles têm alguém chegando, com muita fome, motivado e que empurrará a escuderia para frente."

