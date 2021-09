F1: Como estão McLaren e Honda quatro anos depois de "separação"

Em 15 de setembro de 2017, McLaren e Honda anunciaram que sua complicada parceria na Fórmula 1 terminaria, e agora os dois sorriem. Depois de três campeonatos de avarias, dificuldades e enfrentando problemas e falta de soluções, equipe e montadora anunciaram que estavam se separando com sete corridas restantes naquele ano.

Na despedida, ambas reconheceram que o rompimento era melhor para ambas as partes e, dois anos depois, é hora de ver se alcançaram aquele bem almejado.

A Honda foi para a Toro Rosso em 2018, em um esquema bem estudado da Red Bull. Depois de um período de experimentos e acomodações, deram o salto para a 'equipe A' em 2019, alcançando resultados melhores, desde o início, do que qualquer um com que sonharam com a McLaren.

Pódios, poles, vitórias e até a liderança nos dois campeonatos mundiais nesta segunda era de motores japoneses deram à fabricante nova energia, sem esquecer que com tanta experiência acumulada em seu retorno à F1 era difícil não evoluir.

E a McLaren? Do nono lugar no campeonato de construtores com 30 pontos em 2017 (batendo apenas a Sauber), deu um passo à frente com a Renault em 2018 e terminaram em sexto. Em 2019, se estabeleceram como 'os melhores' entre as equipes que brigavam pela quarta posição e, em 2020, aproveitaram a queda da Ferrari para terminar em terceiro pela primeira vez desde 2012, posição que continuam ocupando em 2021 agora com a Mercedes como fornecedora.

Embora a Honda já esteja à frente dos motores franceses (e no mesmo nível da montadora alemã), pode-se concluir, portanto, que os dois gigantes do automobilismo se beneficiaram por seguir seu próprio caminho. Para reforçar isso, compilamos os números dessas temporadas para a McLaren.

2015 McLaren-Honda GPs Completados Abandonos Top 10 Melhor resultado Pontos F. Alonso 18 10 8 2 5º 11 J. Button 19 13 6 4 6º 16 K. Magnussen 1 0 1 0 DNS 0

2016 McLaren-Honda GPs Completados Abandonos Top 10 Melhor resultado Pontos F. Alonso 20 16 4 9 5º 54 S. Vandoorne 1 1 0 1 10º 1 J. Button 21 15 6 7 6º 21

2017 McLaren-Honda GPs Completados Abandonos Top 10 Melhor resultado Pontos F. Alonso 19 8 11 5 6º 17 S. Vandoorne 20 14 6 3 7º 13 J. Button 1 0 1 0 DNF 0

2018 McLaren-Renault GPs Completados Abandonos Top 10 Melhor resultado Puntos F. Alonso 21 13 8 (dois por motor) 9 5º 50 S. Vandoorne 21 18 3 4 8º 12

2019 McLaren-Renault GPs Completados Abandonos Top 10 Melhor resultado Pontos Carlos Sainz 21 17 4 (dois por motor) 13 3º 96 Lando Norris 21 15 6 (dois por motor) 11 6º 49

2020 McLaren-Renault GPs Completados Abandonos Top 10 Melhor resultado Pontos Carlos Sainz 17 14 3 (nenhum por motor) 12 2º 105 Lando Norris 17 16 1 (por motor) 13 3º 97

2021 McLaren-Mercedes (em curso) GPs Completados Abandonos Top 10 Melhor resultado Pontos Daniel Ricciardo 14 14 0 9 1º 83 Lando Norris 14 13 1 (nenhum por motor) 12 2º 132

E a Honda? Ela já 'come na mesma mesa' da Mercedes, dominadora da era dos turbo híbridos. Desde que se separou da McLaren, a fabricante acumula 14 vitórias (com duas equipes), 11 poles, 14 voltas mais rápidas, 38 pódios e luta para ambos os campeonatos na temporada de 2021.

Sem dúvida, os dois agora estão felizes depois dessa separação necessária.

