George Russell e Lewis Hamilton não só compartilharam sucessos e desafios nas corridas durante o tempo em que estiveram juntos como companheiros de equipe na Fórmula 1 na Mercedes, mas também construíram um relacionamento caracterizado por respeito mútuo e lições importantes.

Para Russell, que corre ao lado de Hamilton desde 2022, essa colaboração tem sido uma experiência formativa que vai muito além da pista.

O britânico descreve Hamilton não apenas como um piloto excepcional, mas, acima de tudo, como um modelo na maneira como ele usa sua posição e plataforma para atingir objetivos mais altos do que vitórias e títulos.

"Aprendi com Lewis que todos nós temos essa plataforma e precisamos usá-la adequadamente", explica Russell.

Ele adquiriu essa percepção por meio da maneira como Hamilton lida com as vitórias e derrotas, mas também por meio de seu compromisso fora da pista. Nos últimos anos, ele usou sua voz para defender a justiça social, a diversidade e a sustentabilidade, tornando-o uma figura de destaque fora do automobilismo.

O próprio Russell foi inspirado por essa perspectiva a pensar mais conscientemente sobre seu próprio papel como figura pública, especialmente em relação à geração mais jovem.

"Quando vejo como minhas sobrinhas e sobrinhos acompanham o esporte no TikTok, YouTube e Netflix, ou como o filho de Toto Wolff [chefe de equipe da Mercedes] e seus amigos nos admiram, percebo como somos uma grande influência", diz ele.

Os anos como companheiros de equipe deram a Russell e a oportunidade de se conhecerem melhor. Embora Russell, no início de sua passagem na Mercedes, fosse visto principalmente como um jovem piloto ambicioso que tinha de provar seu valor contra um heptacampeão da F1, rapidamente se desenvolveu uma relação de trabalho respeitosa.

Apesar da inevitável competição dentro da equipe, o relacionamento entre os dois permaneceu caracterizado pelo profissionalismo e pela compreensão mútua.

Na temporada de 2022, Russell conseguiu deixar sua marca com sua primeira vitória no GP do Brasil e se estabelecer como um piloto a ser levado a sério. Ao mesmo tempo, ele pôde se beneficiar da experiência de Hamilton, especialmente nas fases difíceis, quando a equipe teve problemas com o carro.

Por fim, Russell compartilha uma lembrança muito pessoal de Hamilton: "Há uma foto com ele quando eu era criança", diz ele. "Naquela época, eu o admirava da mesma forma que muitas crianças admiram a nós dois hoje".

Uma comparação que o faz perceber a responsabilidade que vem com seu papel de piloto de Fórmula 1. "A maneira como você se expressa e age inspira milhões de pessoas - e isso faz uma diferença real", diz ele. "Acho que essa é provavelmente a maior lição que aprendi com Lewis".

