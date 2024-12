Flavio Briatore, ex-chefe de equipe da Fórmula 1 e hoje consultor de automobilismo da Renault, comentou sobre a despedida de Esteban Ocon da Alpine. Além disso, o italiano também revelou a situação do estreante Jack Doohan na equipe francesa, em meio a rumores da vinda de Franco Colapinto.

Após a difícil temporada de 2024, que terminou com um sexto lugar na classificação dos construtores graças ao pódio duplo no GP de São Paulo, a Alpine irá para 2025 com uma nova dupla formada pelo agora experiente Pierre Gasly e pelo jovem australiano, Jack Doohan.

Ocon, que irá para Haas na próxima temporada, saiu da equipe mais cedo do que o esperado, já que a escuderia francesa lhe ofereceu alguns dias antes do último GP da temporada, em troca do francês poder participar dos testes de Abu Dhabi com sua nova equipe.

Embora Ocon tenha aceitado o acordo, não sem se arrepender de não ter podido se despedir adequadamente de seus colegas, Flavio Briatore acredita que a decisão foi correta.

"Eu vejo as coisas de forma diferente do público em geral em relação a Esteban Ocon", explicou ele em uma entrevista ao jornal francês Le Parisien.

"Temos que agradecê-lo pelo que ele fez no Brasil com aquele pódio. Mas depois daquela corrida, sua cabeça estava na nova equipe da Haas".

"E nós estávamos disputando o sexto lugar na classificação dos construtores contra eles. Eu o vi completamente desmotivado nas últimas corridas, com uma diferença muito grande em relação a Pierre [Gasly]".

"Ao mesmo tempo, eu queria testar o que eu tinha em mente como piloto para o futuro. Não é que eu tivesse algum problema com Esteban ou que preferisse Jack. Não levo em conta a nacionalidade, se ele é turco, francês, japonês... Só tenho que ver quem é o melhor piloto".

Jack Doohan e Franco Colapinto

Jack Doohan, piloto reserva da equipe Alpine F1 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

No final da temporada, surgiram rumores de que a Alpine poderia estar interessada no jovem argentino Franco Colapinto em vez de Doohan.

Quando perguntado se Gasly e o australiano tinham "certeza" de que começariam o primeiro GP de 2025, Briatore brincou: "A única coisa que é certa é a morte".

"Vamos começar o ano com Pierre e Jack, isso eu posso garantir. Depois disso, veremos o desenrolar da temporada."

"Eu tenho que colocar a equipe em condições de obter resultados. E o piloto é quem tem de concluir o trabalho de quase mil pessoas por trás dele. Todos trabalham para apenas duas pessoas".

Apesar de garantir que a dupla irá iniciar 2025 com a equipe francesa, Briatore também disse que não tem problemas em trocar alguns dos dois pilotos:

"Se há um piloto que não está progredindo, que não está me trazendo resultados, eu o troco. Não se pode ser emocional na F1".

Apesar disso, o italiano faz questão de destacar o trabalho de Gasly e a confiança em Doohan: "Pierre fez um trabalho extraordinário. Ele me surpreendeu muito este ano. Ele é realmente o nosso piloto. Eu realmente quero agradecê-lo. Sua atitude mudou completamente nesta temporada".

"Sua atitude mudou completamente nesta temporada. Ele nunca teve um acidente. Se conseguimos terminar em sexto lugar, foi graças a ele. Tenho certeza de que Pierre continuará com seu excelente trabalho. E que Jack Doohan estará à altura do desafio", conclui.

