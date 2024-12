MotoGP: KTM confirma "discussões concretas" com Lewis Hamilton

A KTM está enfrentando grandes dificuldades financeiras que estão afetando suas operações, com demissões e fábricas fechadas por várias semanas. No entanto, seu acionista, a Pierer Mobility, deseja manter seu envolvimento na MotoGP, o que é visto como necessário para promover a empresa e continuar a vender motos, ao mesmo tempo em que considera que a retirada só agravaria a crise.

Diante desse cenário, surgiram rumores ligando Lewis Hamilton à KTM. No meio do ano, quando havia rumores de que ele estava perto de investir na Gresini, o sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 confirmou seu interesse em se tornar acionista da equipe.

Embora não se espere que ele resgate uma marca com dívidas de quase três bilhões de euros, a KTM confirmou que entrou em contato com ele a respeito de um possível investimento em seu projeto de MotoGP.

"Tudo o que posso dizer é que tivemos algumas discussões muito interessantes com sua gerência", disse Pit Beirer, chefe da KTM Motorsports, à Speedweek. "Não é segredo que Lewis Hamilton está interessado na MotoGP e está pensando em ter sua própria equipe. Ele também tem discussões concretas a esse respeito".

O patrocinador pessoal de Hamilton é a Monster, que até produziu diversas variações de sua bebida energética em seu nome, enquanto a KTM está intimamente ligada à rival Red Bull, mas esse aspecto claramente não é um obstáculo.

"Todos com quem trabalhamos sabem o quanto somos próximos, a Red Bull e a KTM são inseparáveis", disse Beirer. "Isso não tem sido um problema nas negociações até agora".

Brad Binder Foto de: Imagens da KTM

O possível investimento de Hamilton chega em um momento em que a KTM precisa ser "criativa e aberta a novas discussões" devido à sua situação atual, de acordo com Beirer. A porta está, portanto, aberta para novos acionistas em potencial que só aceitariam uma participação na equipe de corrida.

"Isso despertou o interesse dos investidores. Eles nos procuraram e perguntaram se era possível investir em um projeto como esse na MotoGP. Com a pressão que a empresa está sofrendo no momento, tivemos que pensar em como isso seria possível. Para conseguir isso, teríamos que fazer mudanças na organização, teríamos que tornar o programa de corrida independente [do fabricante]".

O ex-piloto acredita que o desejo da Liberty Media, que já é proprietária da F1, de comprar a MotoGP e o envolvimento das outras marcas trazem "enorme valor" ao campeonato. Ele insistiu no"forte interesse" desses potenciais investidores e expressou sua esperança de que uma solução seja encontrada em breve:

"Estamos convencidos de que poderemos fazer alguns anúncios interessantes antes do início da temporada. Até lá, precisamos continuar trabalhando nesse projeto".

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' DUCATI, SENNA e Diogo Moreira

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' Ducati, SENNA e Diogo Moreira

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!