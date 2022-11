Carregar reprodutor de áudio

Interlagos entregou novamente uma corrida caótica de Fórmula 1. O GP de São Paulo deste domingo teve de tudo: batidas, abandonos, intervenção do safety car e boas disputas em pista que deixaram o público em pé. No final, a vitória ficou com George Russell, que evitou que a Mercedes completasse sua primeira temporada sem vitórias desde 2011.

E a festa da Mercedes foi completa, com Lewis Hamilton em segundo e Carlos Sainz completando o pódio. Fecharam o top 10: Charles Leclerc, Fernando Alonso, Max Verstappen, Sergio Pérez, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Lance Stroll.

A largada foi limpa, com os pilotos passando pelo S do Senna sem maiores problemas. Mas o caos na corrida começou logo na sequência. Ainda na primeira volta, Ricciardo tocou em Magnussen, que rodou e, na volta, acabou acertando o piloto da McLaren, levando ao abandono de ambos e a entrada do safety car.

A prova foi retomada poucas voltas depois, mas o caos continuou. Em um déjà vu de 2021, Verstappen e Hamilton tiveram um incidente no S do Senna, com um toque entre os dois. O holandês teve a asa dianteira quebrada enquanto o heptacampeão teve danos no assoalho.

Verstappen precisou ir aos boxes trocar a asa e caiu para o fundo do pelotão. Pelo incidente, ele ainda foi penalizado com cinco segundos, pagando em sua passagem seguinte pelos pits, que aconteceu poucas voltas depois.

Logo na sequência, mais um incidente, agora entre Norris e Leclerc. O piloto da McLaren acertou o monegasco, que foi parar na barreira de proteção. Nenhum dos dois abandonou, mas Leclerc teve sua corrida comprometida, enquanto o britânico foi punido com cinco segundos.

Quando a prova chegava à 30ª volta de um total de 71, Russell retomava a liderança após a Mercedes trazer Hamilton aos boxes para a troca de pneus. O heptacampeão retornou em quarto, atrás de Pérez e Sainz. Alonso, Bottas, Vettel, Ocon, Gasly e Norris completavam os dez primeiros.

Neste momento, a transmissão já mostrava a chuva se aproximando do autódromo de Interlagos, com alguns pilotos destacando o céu escurecendo.

Quando a prova chegava à 40ª volta, Russell liderava com mais de 7s de vantagem para Pérez que, por sua vez, tinha 3s para Hamilton, que vinha se aproximando com tempos mais rápidos. Sainz, que havia parado pela segunda vez para trocar os macios pelos médios, ficava a 17s. Bottas era o quinto, seguido de Vettel, Ocon, Norris, Leclerc e Schumacher.

Com Hamilton se aproximando de Pérez, o mexicano não teve como segurar o heptacampeão, que assumiu a segunda posição pouco depois, ficando a 9s do companheiro de equipe.

A 20 voltas do fim, começava a última rodada de paradas, com a Mercedes colocando pneus macios em Russell e Hamilton. Russell voltou 1s à frente de Sainz, com Hamilton em terceiro, a 6s5. Pérez e Alonso completavam o top 5.

Pouco depois, na volta 52, mais um abandono, de Norris, que deixou o carro parado na lateral da pista no fim do segundo setor. A direção de prova acionou o safety car virtual neste momento. Mas, com a remoção demorando mais que o esperado, a direção acionou o SC físico.

Após uma longa intervenção do SC, a prova foi retomada no início da 60ª volta, com 12 para o fim. Foi um reinício tranquilo, com Russell e Hamilton à frente e com Pérez sendo atacado por Sainz.

No final, deu George Russell. O britânico teve um rendimento controlado para garantir sua primeira vitória na F1 e a primeira da Mercedes em 2022. A festa da equipe alemã foi completa com Lewis Hamilton em segundo, enquanto Carlos Sainz foi o terceiro colocado.

A Fórmula 1 encerra a temporada 2022 na próxima semana com o GP de Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

