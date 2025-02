Amanhã desta quinta-feira (27) lá no Bahrein contou com alguma chuva, o que obrigou as equipes de Fórmula 1 a segurarem seus carros na garagem por mais tempo do que era planejado inicialmente. Mas isso não afetou Lewis Hamilton, que cravou o tempo mais rápido do início do segundo dia de pré-temporada.

Primeira hora

Assim que a pista foi liberada, os pilotos já foram surpreendidos com uma chuva fraca, apenas para umedecer a pista, mas não o suficiente para exigir pneus de chuva. As únicas equipes que levaram compostos intermediários foram a Haas e Aston Martin, apesar de não terem os calçado ainda hoje.

George Russell foi o primeiro a marcar uma bota volta, na casa de 1m33s, mas o momento mais dramático aconteceu ainda no pit lane, quando Liam Lawson estava deixando a garagem e Carlos Sainz já estava no ponto de largada, os dois quase se encontraram e havia pouquíssimo espaço entre eles.

Minutos depois, o piloto da Mercedes abaixou os tempos para a casa de 1m30s379. E foi ao fim da primeira hora que Lewis Hamilton surgiu na ponta da tabela, abaixando o tempo de Russell em 0.092.

Segunda hora

As equipes aproveitaram que o tempo não estava muito agradável para fazerem testes aerodinâmicos, aplicando as 'grelhas' em seus carros. O teste, afinal, serve para entender o comportamento de suas máquinas e para os engenheiros encontrarem os pontos fracos que precisam ser melhorados até o GP da Austrália.

1. Hamilton (Ferrari) - 1m30.080s (C3) - 16 voltas

2. Sainz (Williams) - 1m30.152s (C2) - 11 voltas

3. Russell (Mercedes) - 1m30.379s (C3) - 23 voltas

4. Gasly (Alpine) - 1m30.846s (C3) - 14 voltas

5. Lawson (Red Bull) - 1m31.233s (C3) - 15 voltas

6. Hulkenberg (Sauber) - 1m31.525s (C4) - 15 voltas

7. Alonso (Aston Martin) - 1m32.942s (C1) - 9 voltas

8. Ocon (Haas) - 1m33.771s (C3) - 21 voltas

9. Tsunoda (Racing Bulls) - 1m37.961 (C3) - 5 voltas

10. Piastri (McLaren) - sem tempo - 5 voltas

Ainda no começo das 05h da manhã (horário de Brasília), alguns dos pilotos relataram que a chuva estava aumentando, isso acabou afetando as voltas de Oscar Piastri, que teve problemas na Curva 11, perdendo a aderência.

Logo depois desses incidentes, as equipes preferiram trazer seus carros de volta à garagem. A Mercedes aproveitou o momento para fazer mudanças em sua caixa de freio.

Quase vinte minutos depois dos carros retornarem à garagem, Esteban Ocon, da Haas, decidiu dar algumas voltas com os pneus intermediários, mas não completou muitas voltas.

Terceira hora

Depois que a chuva diminuiu novamente, Russell voltou para a pista, usando compostos C3 para testar o traçado e Nico Hulkenberg, da Sauber, foi logo na sequência.

Foi só aos 30 minutos da terceira hora que Piastri conseguiu marcar uma boa volta, mas andou apenas na casa de 1m32s719, apesar as condições não estarem completamente favoráveis ao australiano.

Poucos minutos depois, após Russell informar que a chuva estava apertando de novo, Hamilton fez uma curva muito aberta na curva 1, indo direto para a zona de frenagem, para evitar danificar os pneus ao arrastar o carro.

Na McLaren, Piastri parece não estar muito confortável com o carro, isso porque o piloto não conseguia fazer suas voltas de maneira consistente e acabou cometendo erros nos mesmos pontos. Foi exatamente por esse motivo que a equipe parece ter apostado em um novo assoalho, que chegou no Bahrein pela manhã.

Quarta hora

A última hora foi reservada, principalmente, para as long runs, assim os pilotos podem ter uma melhor leitura de seus carros. As equipes oscilaram entre deixarem seus carros na pista e chamar os pilotos de volta para a garagem.

Aos 35 minutos da última hora, Piastri quase bateu em Hulkenberg, a proximidade foi grande e fez com que os dois retornassem aos boxes para checar se houve algum problema.

A Red Bull foi uma das equipes que passou quase despercebida e preferiu trazer Lawson de volta à garagem antes mesmo do fim da sessão e fechar tudo. O Motorsport.com apurou que era um problema de "perda de pressão de água no motor".

Ao fim, Hamilton seguiu na ponta, conseguindo melhorar seu tempo para 1m29s379, Russell em segundo, com 1m29s778 e Sainz fechando o top 3 já na casa de 1m30s090.

