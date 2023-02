F1: Saiba quais equipes já colocaram seus carros na pista em 2023

Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2023 da Fórmula 1 ainda não começou oficialmente, mas os lançamentos dos carros atuais e os dias de filmagens já estão aguçando a curiosidade e a ansiedade dos torcedores.

Desde a manhã dessa sexta-feira, os times que compõe o grid - e que já lançaram seus modelos oficialmente - estão dando o próximo passo no check list: o shakedown. Todas as equipes possuem o direito de fazer, antes da pré-temporada oficial, dois dias de filmagem onde podem andar na pista até 100km.

A Alfa Romeo foi a primeira a mostrar o novo carro em uma pista oficial. O C43 se 'exibiu' em Barcelona e deu para notar diferenças técnicas em relação ao render apresentado durante o lançamento.

Assim como a Red Bull, que foi até Silverstone e ligou os motores do RB19. Nas imagens disponibilizadas pela equipe de Milton Keynes não é possível ver o carro de maneira explícita, impedindo qualquer análise sobre as possíveis mudanças em relação ao modelo usado na conquista do bicampeonato de Max Verstappen.

Por fim, na manhã deste sábado, a Haas - primeiro esquadrão a lançar o carro de 2023 - mostrou o seu modelo real. Durante o evento de apresentação, a equipe deixou claro que estava apresentando a pintura atual no protótipo do ano passado. Mas, na foto dos pilotos com toda a equipe na fábrica, e no vídeo em Silverstone, foi possível ver um pouco do real.

Nesta semana, o restante dos times completam o calendário de apresentações:

Data Equipe Motor Modelo Horário (Brasília) 7 de fevereiro Alfa Romeo (shakedown sexta em Barcelona) C43 06h 11 de fevereiro AlphaTauri (pintura e depois o carro através de redes sociais*) AT04 19h30 13 de fevereiro

McLaren MCL60 14h 13 de fevereiro Aston Martin AMR23 16h 14 de fevereiro

Ferrari SF-23 07h25 15 de fevereiro Mercedes W14 06h15 16 de fevereiro Alpine A523 17h

