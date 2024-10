Matematicamente, a Ferrari ainda está na disputa pelo título de construtores na Fórmula 1 em 2024. Atualmente, a tabela é liderada pela McLaren, com 516 pontos, seguida pela Red Bull, com 475. Faltando seis corridas no calendário, os italianos precisam somar pelo menos 75 pontos para encostar na equipe de Woking.

Agora, segundo Carlos Sainz, as esperanças de Maranello estão todas depositadas no GP dos Estados Unidos que acontece neste fim de semana.

Depois que uma série de atualizações tornou a instabilidade da Ferrari em curvas de alta velocidade mais óbvia, graças ao aparecimento de saltos, a equipe teve que reverter a atualização do assoalho de Barcelona e, em seguida, apresentou versões revisadas em Hungaroring e Monza para corrigir esse problema.

Sainz diz que a Ferrari encontrou confiança renovada com sua forma nas últimas três corridas, mas avalia que as naturezas únicas dos circuitos de Monza, Baku e Singapura significam que a equipe ainda não sabe se realmente curou seus problemas de saltos em alta velocidade.

Ele diz que, se a sua forma continuar em circuitos mais convencionais, como Austin e México, a equipe poderá acreditar de forma realista que pode derrotar a Red Bull e a McLaren no cobiçado título de equipes.

"Acho que quanto mais pistas percorremos desde Monza, mais confiantes ficamos de que as atualizações que fizemos no carro começaram a funcionar em praticamente todos os lugares".

"Mas eu sempre disse que, até irmos para Austin e testá-las em uma pista normal, não poderemos medir o quanto melhoramos em pistas como Zandvoort e Spa, onde tivemos um pouco mais de dificuldade".

"Portanto, acho que este será o teste mais importante até agora para nós, para ver se todas essas atualizações que fizemos no passado estão funcionando na direção certa para um tipo de pista mais normal, como a que vemos aqui em Austin".

"Acho que grande parte de nossa crença no título de construtores virá nas próximas duas corridas. Se, daqui até o final, todas as corridas forem como as de Singapura, Baku e Monza, acreditaremos que podemos vencer".

"Se em Austin, no México e no Brasil, que são pistas mais padronizadas, nos virmos recuando um pouco e sendo como em Zandvoort ou Spa, obviamente nossa crença diminuirá".

"Estamos voltando para pistas normais, com longas curvas combinadas e curvas de alta velocidade. Vamos ver como estamos agora nesse tipo de pista e ver se ainda podemos lutar como fizemos em Singapura".

Charles Leclerc considerou que a equipe estava caminhando na direção certa, concordando com a sugestão de Sainz de que era difícil avaliar a eficácia das atualizações da Ferrari nas corridas anteriores.

Ele afirmou que, apesar da natureza comprimida do fim de semana de sprint em Austin, a equipe de Maranello tinha dados suficientes para garantir que pudesse determinar se havia dado um passo genuíno à frente após a corrida.

"Com certeza, é um fim de semana muito importante. No entanto, eu não diria que é muito mais importante do que qualquer outro fim de semana em que fizemos atualizações", disse Leclerc.

"As atualizações que fizemos nas últimas corridas foram difíceis de avaliar. Agora é uma boa pista para avaliá-las e esperamos ter um feedback positivo delas, porque acreditamos que essa é a direção certa no momento".

"Espero que não aprendamos algo novo que não tenhamos entendido antes. Mas estou bastante confiante de que estamos indo na direção certa e que neste fim de semana veremos os resultados que esperamos disso".

