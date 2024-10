A Fórmula 1 decidiu banir o ponto por volta mais rápida a partir da temporada de 2025. E é claro que o assunto repercutiu no paddock e entre os próprios pilotos, que deixaram claro que têm opiniões bem distintas sobre o assunto.

Na quinta-feira, antes do USGP, o Conselho Mundial de Esporte Motorizado da FIA anunciou vários ajustes nos regulamentos da F1, com o ponto de bônus para a volta mais rápida desaparecendo a partir de 2025.

A regra de premiar a volta mais rápida de um piloto entre os 10 primeiros foi introduzida em 2019 para adicionar um elemento extra ao espetáculo e dar aos pilotos em posições de menor pontuação um incentivo adicional para tentar uma volta mais rápida perto do final da corrida.

Mas a mudança de regra raramente teve o efeito desejado, com o ponto frequentemente decidido pelas circunstâncias da corrida em vez da velocidade absoluta. A maioria dos pilotos que foram questionados sobre a mudança, portanto, não ficaram particularmente tristes em vê-la desaparecer.

"Sempre fui da opinião de que ela não era necessária, principalmente por causa da forma como é obtida", disse o piloto da Ferrari, Carlos Sainz.

"No momento, esse ponto vai para aquele que tem um pitstop livre a uma volta do fim da corrida. Portanto, não está mostrando quem é o cara mais rápido da corrida, e ele merece um ponto por ser o cara mais rápido".

George Russell, da Mercedes, concordou plenamente com Sainz: "Eu sempre achei que o ponto para a volta mais rápida era um pouco inútil, porque sempre seria o piloto que estava tendo uma corrida difícil e iria para o box, colocaria pneus novos e ganharia o ponto extra".

"Eu nunca vi a vantagem disso, então fico feliz em ver que isso acabou", acrescentou Russell. Charles Leclerc também expressou uma opinião semelhante.

'Estamos falando de 24 pontos por temporada'

No entanto, nem todos os pilotos estão na mesma página, já que o piloto da Red Bull, Sergio Pérez, gostou bastante do elemento adicional ao dia da corrida, especialmente a pressão adicional sobre os pilotos e equipes para perseguir a volta mais rápida no final da corrida.

"Eu realmente não concordo", disse ele. "Houve corridas, especialmente quando o campeonato é bastante disputado entre equipes e pilotos, em que isso poderia realmente fazer a diferença. Estamos falando de 24 pontos por temporada".

"Não sei por que mudou, mas achei que foi muito bom. Quando você tenta, há muita pressão para que os mecânicos façam a parada certa, para que você faça a volta certa. Não acho que tenha sido a melhor jogada".

Quando perguntado se os pontos de bônus ainda têm futuro na F1, por exemplo, ao premiar o piloto que cravar a pole, Sainz ficou mais entusiasmado.

"Sim, eu concordo. A pole position é algo que, pelo menos na F1, tem muito valor", disse ele.

"E, obviamente, como pilotos na classificação, gostamos de ser os mais rápidos porque isso mostra que você talvez tenha feito a volta mais limpa, talvez tenha assumido mais riscos... Você colocou tudo em jogo para ir para a pole".

"Em uma pista em que apenas um carro vai conquistar todas as pole positions, isso não faz tanto sentido. Mas no cenário ideal de uma pista apertada, acho que pode fazer mais sentido do que a volta mais rápida da corrida".

