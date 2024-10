Max Verstappen foi punido após uso de palavrão durante a coletiva de imprensa da quinta-feira no GP de Singapura. Logo após o ocorrido, o piloto de Fórmula 1 decidiu iniciar um protesto contra a decisão da FIA e passou a dar respostas de apenas uma palavra quando questionado durante as entrevistas televisionadas.

Além de dar respostas curtas, o piloto da Red Bull reagiu à penalidade realizando suas próprias coletivas de imprensa improvisadas no paddock em Singapura.

Verstappen disse que ainda não havia recebido todos os detalhes de sua punição, mas que continuaria a realizar suas próprias mesas redondas com a mídia, onde continuaria a falar o que pensa.

Agora, pronto para o GP dos Estados Unidos, ele disse: "Não ouvi nada [da FIA], então, para mim, isso não muda nada".

Quando lhe pediram para esclarecer o que ele queria dizer e se ele faria sua própria mídia, longe da FIA, ele acrescentou: "Com a situação. Quero dizer, eu também tenho que falar menos, então está tudo bem para mim".

A postura de Verstappen recebeu o apoio da Associação de Pilotos, com George Russell dizendo que a organização espera ter uma audiência com a FIA na próxima semana para discutir o incidente.

O tricampeão também disse que estaria aberto para discutir o assunto com o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, e que estaria aguardando sua ligação.

Ele acrescentou: "No final das contas, todo mundo tem sua própria opinião, mas está claro que, como eu já disse, foi uma bobagem".

"Estou sempre aberto a uma conversa [com Ben Sulayem], mas, do meu lado, no momento, não sou eu que tenho de entrar em contato com ele com essas coisas. Eu apenas vivo minha vida e continuo, nada muda".

Quando perguntado se a FIA havia feito algo 'do nada', Verstappen disse: "Sim, mas esse é, em geral, o mundo em que vivemos, certo? Muitas coisas são assim".

"Nesse cenário específico, acho que é muito desnecessário. É claro que sei que não se pode falar palavrões, mas isso está mais relacionado a insultos, e então você vê comentários de pessoas dizendo que não querem que as crianças vejam isso".

"Bem, quando eu tinha cinco anos de idade, nunca assisti a uma coletiva de imprensa na minha vida. Na escola, você diz coisas muito piores do que isso, a vida é assim mesmo".

"Se você quiser dar o exemplo, sim, claro, mas não acho que você deva dar muita importância a isso. Eu só quero viver minha vida e, se não concordar com algo, vou dizer. É isso".

