Com o GP de Abu Dhabi, a temporada 2024 da Fórmula 1 terminou de uma forma melancólica para Sergio Pérez, embora isso também possa se aplicar imediatamente a toda a sua carreira na categoria.

No paddock, cada vez mais sinais apontam para o fato de Pérez ter pilotado sua última corrida pela Red Bull. Após a prova, o próprio mexicano não quis se pronunciar, afirmando que estará presente no próximo ano, "a menos que algo mais seja decidido nos próximos dias".

Ao que tudo indica, há uma oferta aberta para Sergio ocupar um cargo de embaixador e uma compensação financeira, mas cabe ao mexicano decidir se quer aceitar ou não. Isso significa que ainda não há clareza formal sobre o futuro de Pérez, com Helmut Marko revelando ao Motorsport.com que haverá uma "grande consulta" com todos os membros da Red Bull na segunda-feira.

"Sim, e nela todos os fatos serão discutidos. No final disso, uma decisão será tomada." Perguntado se essa decisão será inicialmente sobre Pérez sozinho ou imediatamente sobre a formação das duas equipes da Red Bull, o conselheiro de 81 anos respondeu: "As duas equipes, as formações das duas equipes serão decididas amanhã."

"Quando essa decisão será anunciada... Acho que não será na segunda-feira." A decisão está parcialmente ligada ao teste de Yuki Tsunoda na Red Bull na terça-feira, embora essa aparição no RB20 não pareça mais ter qualquer relação com a decisão.

"É claro que vamos esperar pelo teste de Yuki para fazer um anúncio", acrescentou Marko. Perguntado se o anúncio está programado para o final da próxima semana, de acordo com o cronograma atual - que, é claro, ainda pode mudar - Marko acrescenta: "Esse é o plano atual, sim."

