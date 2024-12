Lewis Hamilton e toda a garagem da Mercedes ficaram muito frustrados com o incidente com o poste de amarração que eliminou o heptacampeão no Q1 do GP de Abu Dhabi. O sentimento se deu, principalmente, porque essa era sua última corrida pelos Flechas Pratas na Fórmula 1.

O piloto largou da 16ª posição e conseguiu fazer ótimas ultrapassagens, terminando em P4, porém, Toto Wolff confessou que a alegria foi amenizada porque o britânico deveria ter tido a chance de lutar pela vitória.

A corrida em Yas Marina colocou fim a parceria de maior sucesso na história da F1. Foram 12 anos juntos, seis títulos e 84 vitórias com a Mercedes.

O time planejava uma grande despedida, com todo tipo de comemoração possível para celebrar o heptacampeão, no entanto, uma parte precisou ser repensada após o piloto 'cair' no Q1 nos estágios finais. Tudo aconteceu depois que Kevin Magnussen, tentando não atrapalhar a volta rápida de Hamilton, acabou batendo em um poste de amarração, que foi jogado na pista e ficou preso debaixo do carro do britânico.

Depois de largar em 16º, Hamilton mostrou uma velocidade e um gerenciamento de pneus brilhantes em uma estratégia alternativa na corrida, conquistando o quarto lugar na última volta após uma ultrapassagem espetacular sobre o companheiro de equipe George Russell.

Embora esse resultado tenha sido uma despedida animadora para ambas as partes depois de algumas dificuldades nos últimos eventos, Wolff disse que não conseguia tirar da cabeça que, sem a má sorte com o poste de amarração, o sete vezes campeão deveria estar bem na frente.

"Eu sempre tento ser analítico e, se o poste de amarração não estivesse em nosso caminho ontem, acho que Lewis poderia ter lutado pela vitória", disse Wolff.

"Por outro lado, algo que ele me disse é que tivemos tantas vitórias em corridas, tanto sucesso, que essas últimas corridas não mudam em nada o que sentimos".

"Ele pilotou como um campeão mundial hoje. Partindo da 16ª posição, abrindo caminho lentamente entre os carros, fazendo um longo jogo e depois terminando em quarto, afastando-se da Red Bull. Essa foi a declaração de um campeão mundial".

Max Verstappen, Red Bull Racing, spins on track after a collision with Oscar Piastri, McLaren MCL38 (not pictured) Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

As estimativas da Mercedes antes da corrida indicavam que Hamilton terminaria em sexto, mas ele foi ajudado por uma colisão na curva de abertura entre Oscar Piastri, que largou na primeira fila, e Max Verstappen.

Wolff acrescentou: "Antes da corrida, a melhor estimativa era P6. Em ritmo puro e de pneu médio para pneu médio com Lando [Norris], ele foi dois décimos mais lento. Mas, obviamente, com a situação de tráfego de Lewis, etc., teríamos chegado lá em cima."

A despedida final

Embora Hamilton tenha participado de sua última corrida pela Mercedes, ele agora participará de uma série de patrocínios e aparições promocionais como parte de uma turnê de despedida de inverno antes de ser liberado para a Ferrari.

Mas Wolff disse que, depois de tanto tempo juntos, os laços entre eles nunca serão de fato rompidos.

"Já se passaram 12 anos", disse ele. "Não é apenas o relacionamento mais longo entre piloto e equipe que o esporte já viu; provavelmente é também um dos relacionamentos mais longos que qualquer equipe esportiva teve com um jogador".+

"Foi um dos relacionamentos mais longos que tivemos pessoalmente com outra pessoa, e isso cria apego e confiança. E esses valores, nos dias de hoje, são raros".

"É por isso que esse é um período de tempo que sempre teremos em nossos corações e um dos melhores períodos que tive pessoalmente com a equipe".

Wolff disse que ele e Hamilton se esforçariam ao máximo para tentar manter seu relacionamento no futuro, embora se tornem rivais a partir de 2025, quando o piloto passar a ser companheiro de equipe de Charles Leclerc.

"Dissemos que vamos nos esforçar muito para manter o relacionamento", disse ele. "Será uma competição acirrada na pista, mas se as pessoas quiserem que o relacionamento continue além da competição, nós o faremos".

"Ainda faremos nossas sessões de esportes, onde ambos somos competitivos e tentamos vencer um ao outro; ou andar de moto, jantar juntos e todas essas coisas".

NORRIS é VICE e leva MCLAREN ao TÍTULO de CONSTRUTORES; VERSTAPPEN LOUCÃO e BORTOLETO CAMPEÃO da F2

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Derrota de Norris para Leclerc na briga pelo vice de 2024 será "vergonha"?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!