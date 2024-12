F1: Quem irá pilotar no teste pós-temporada em Abu Dhabi

A temporada de 2024 da Fórmula 1 chegou ao fim, consagrando Max Verstappen como campeão e a McLaren com o título de construtores. Agora, antes de entrarem no 'modo férias', os pilotos e equipes ainda têm um último compromisso: os testes pós-temporada em Abu Dhabi.

Na próxima terça-feira (10), os carros voltarão aos Circuito de Yas Marina para o último teste antes de pausa de final de ano.

Esses testes têm um papel muito importante, apesar dos carros não fazerem nenhuma disputa em pista. Ele começou em 2009, quando foi realizado em Jerez, e tem diversos objetivos.

O que é o teste pós-temporada de Abu Dhabi na F1?

O teste pós-temporada da F1 é a parte final da ação em pista designada para o ano e, desde 2010, ocorre na semana seguinte ao final de cada campanha em Abu Dhabi.

O teste pós-temporada dura um dia inteiro, com sessões separadas pela manhã e à tarde, quando as equipes tentam extrair os últimos conhecimentos do carro daquele ano antes da próxima campanha.

No entanto, nem todos os 20 pilotos da F1 devem participar, pois cada equipe designa um de seus carros para um jovem piloto com no máximo dois GPs completos. Mas, como o outro carro é para aqueles com uma superlicença válida e designado para o teste de pneus da Pirelli, as equipes também podem usar os dois pilotos em tempo integral, sendo que o tempo de pista entre os dois é dividido ao longo do dia.

Em 2023, por exemplo, Fernando Alonso e Lance Stroll dividiram o tempo de pista para a Aston Martin, enquanto o campeão da Fórmula 2 de 2022, Felipe Drugovich, pilotou o outro carro.

Entre os novatos envolvidos no teste do ano passado estavam os recém-formados na F2 Frederik Vesti (Mercedes) e Jack Doohan (Alpine), enquanto Zak O'Sullivan ainda não havia feito sua estreia na F2 e deu o salto da F3 para pilotar pela Williams. Os pilotos de carros esportivos Robert Shwartzman (Ferrari) e Pietro Fittipaldi (Haas) também compareceram, enquanto a McLaren correu com o vencedor da IndyCar, Patricio O'Ward.

O'Ward impressionou durante o teste, registrando o segundo melhor tempo e apenas 0,269s atrás do definidor de ritmo Esteban Ocon para a Alpine, enquanto o vice-campeão da F2 de 2023, Vesti, completou os três primeiros. Sergio Pérez (Red Bull) e Carlos Sainz (Ferrari) completaram os cinco primeiros, mas, como sempre nos testes, as tabelas de tempos contam apenas parte da história. O piloto da Mercedes, George Russell, ficou em 20º, com Oscar Piastri, da McLaren, apenas duas posições acima.

Em resumo, o teste pós-temporada de Abu Dhabi é uma sessão de testes normal, com as equipes executando programas diferentes, permitindo que os pilotos ofereçam feedback.

Por que a F1 realiza um teste pós-temporada em Abu Dhabi?

O teste pós-temporada de Abu Dhabi ainda tem muita importância, apesar de todos os GPs terem terminado no ano e as equipes de F1 saberem em que posição estão na hierarquia.

Entre suas principais funções, está a de ajudar os pilotos que se juntarão a uma nova equipe em seu processo de aclimatação. Por exemplo, Alonso pilotou para a Aston Martin apenas dois dias depois de disputar o final da temporada com a Alpine em 2022, enquanto Pierre Gasly trocou a AlphaTauri para estrear na equipe francesa.

Os pilotos que se mudam para um novo ambiente podem ir para o fim do ano com algum conhecimento sobre sua nova equipe e ter as formalidades de um ajuste de assento concluídas para que estejam posicionados confortavelmente no maquinário desconhecido.

Embora limitado, o tempo de pista proporciona ao piloto uma impressão inicial das características do carro e à equipe uma compreensão da abordagem do novo contratado, o que pode ser mutuamente útil antes que os retoques finais sejam aplicados ao seu próximo desafiante.

Embora o teste muitas vezes tenha um ar de último dia de aula, cada segundo de tempo na pista conta. Em particular, isso se deve ao fato de que os testes de pré-temporada são limitados a três dias, programados para 26 a 28 de fevereiro no Bahrein.

O teste será, portanto, um importante processo de familiarização para aqueles que farão sua estreia na F1 na próxima temporada. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) e Gabriel Bortoleto (Sauber) farão sua estreia na F1 na abertura da temporada de 2025 em Melbourne, portanto, o teste em Abu Dhabi é uma das poucas chances que eles terão de se familiarizar com o maquinário contemporâneo da F1 antes da pressão da competição.

Para aqueles que não estarão em uma nova equipe, entretanto, é uma oportunidade de testar os pneus Pirelli. Isso pode resultar em informações importantes que podem ajudar a F1 a melhorar seus compostos.

Como assistir ao teste pós-temporada de Abu Dhabi da F1

O teste pós-temporada de Abu Dhabi não será transmitido ao vivo pela televisão. A melhor maneira de acompanhar a ação em Yas Marina é por meio do Motorsport.com, enquanto equipes e pilotos concluem a campanha de 2024 da F1.

Quem está pilotando no teste de Abu Dhabi da pós-temporada de 2024 da F1?

Vários jovens pilotos que participam do teste pós-temporada deste ano já pilotaram em um fim de semana de F1, durante os treinos livres.

Entre os que estão nessa categoria estão o campeão da F2 de 2022, Drugovich, que tem participado regularmente das sessões de TL1 da Aston Martin desde 2023. O'Ward é outro novato regular nos testes, assim como Doohan, que fez sua estreia na F1 com a Alpine neste fim de semana. Antonelli, por sua vez, fez duas aparições no TL1 para a Mercedes este ano, antes de ser promovido a um assento de corrida na próxima temporada.

Luke Browning, vencedor do GP de Macau de 2023, e Ryo Hirakawa, vencedor das 24 Horas de Le Mans de 2022, fizeram suas respectivas estreias no TL1 na sexta-feira em Abu Dhabi, antes de participarem do teste de novatos com a Williams e a McLaren, respectivamente.

Mas para outros, o teste de novatos marcará sua estreia em uma sessão de F1. Isso se aplica ao atual líder de pontos da F2, Bortoleto, que fará seus primeiros quilômetros com a Sauber, enquanto o piloto da F2, Jak Crawford, que dividirá o tempo de pista com Drugovich na Aston Martin.

Vários pilotos, enquanto isso, darão suas primeiras voltas em máquinas desconhecidas no teste de pós-temporada. Carlos Sainz se juntará a Browning na Williams, depois de deixar a Ferrari, enquanto Nico Hulkenberg retornará à Sauber pela primeira vez desde 2013, depois de deixar a Haas.

O lugar do alemão será ocupado por Ocon, que perdeu seu lugar na Alpine neste fim de semana para Doohan.

No entanto, Lewis Hamilton não poderá iniciar o próximo capítulo de sua carreira com a Ferrari no teste, já que ele deixa a Mercedes após 12 anos de carreira que rendeu seis títulos.

Isso se deve ao fato de a Mercedes ter planejado uma série de eventos promocionais de despedida para o piloto de 39 anos em dezembro, o que significa que ele não estará disponível para a Scuderia. Hamilton disse que estava "indeciso" quanto a não participar do teste, porque era uma oportunidade importante de se apresentar à Ferrari, mas "dirigir o carro vermelho pela primeira vez em Abu Dhabi não me empolga".

Um piloto que pode estar animado para o teste é Yuki Tsunoda, que está pronto para sua primeira corrida com o equipamento contemporâneo da Red Bull, que ele espera que possa resultar em uma vaga na equipe no próximo ano.

O piloto de 24 anos está com sua equipe irmã RB desde sua estreia na F1 em 2021. A fabricante japonesa Honda, que apoia Tsunoda, pediu fortemente que a Red Bull finalmente desse ao japonês uma chance em um de seus carros.

Equipe Teste de pneus Jovens pilotos Alpine Pierre Gasly/Jack Doohan Paul Aron Aston Martin Felipe Drugovich Jak Crawford Ferrari Charles Leclerc Antonio Fuoco/Arthur Leclerc Haas Esteban Ocon Ryo Hirakawa McLaren Oscar Piastri/Lando Norris Patricio O'Ward Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli RB Liam Lawson Ayumu Iwasa Red Bull Yuki Tsunoda Isack Hadjar Sauber Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto Williams Carlos Sainz Luke Browning

