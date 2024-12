Max Verstappen ainda não cumpriu o serviço comunitário após o uso de palavrões durante a coletiva de imprensa no GP de Singapura. Agora, após o fim da temporada da Fórmula 1, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) definiu qual será a 'punição' do tetracampeão.

A sentença será cumprida em Ruanda, na África, enquanto o piloto estiver por lá para a cerimônia de premiação anual na próxima semana.

A FIA anunciou que Verstappen cumprirá uma sanção "pro bono" em Ruanda, onde trabalhará com jovens competidores como parte de um programa de desenvolvimento no Automóvel Clube de Ruanda. O trabalho de Verstappen envolverá um carro crossover acessível construído no país.

Importante lembrar que a punição fez Verstappen ficar bem irritado com os comissários à época, se limitando a respostas curtas para os jornalistas, antes de realizar suas próprias coletivas fora do paddock, onde ele teria a liberdade de falar o que quisesse.

Como parte de seu quarto título mundial, Verstappen terá de comparecer à cerimônia de premiação da FIA, que este ano será realizada em Kigali, Ruanda, no dia 13 de dezembro. Lando Norris e Charles Leclerc também devem comparecer ao evento, já que terminaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Essa não é a primeira vez que Verstappen recebe uma penalidade de serviço comunitário. Ele já havia sido penalizado por seu confronto com Esteban Ocon no GP de São Paulo de 2018, o que o levou a participar do GP de Fórmula E da FIA de Marrakech no início de 2019 para observar os comissários de bordo na sala de gerenciamento da corrida. Em seguida, ele participou de uma conferência de treinamento de comissários de bordo em Genebra.

