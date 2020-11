O resultado dos treinos livres do GP da Turquia da Fórmula 1 indicava um favoritismo da Red Bull. Max Verstappen liderou o TL1, TL2, TL3 e as duas primeiras sessões da classificação. No entanto, a Racing Point apostou nos pneus intermediários no fim do treino e "tomou" a pole position da equipe austríaca, com Lance Stroll.

O resultado não agradou Verstappen, mas apesar disso, o holandês garantiu a segunda colocação e larga em boas condições de disputar a vitória no próximo domingo (15).

"Já no Q1, quando tentamos sair de intermediários, não tínhamos aderência. E a pista estava muito melhor no Q3, mas esses compostos ainda eram horríveis, enquanto os pneus de chuva eram bons. Estava muito confortável", disse Verstappen.

"Quer dizer, no momento estou um pouco decepcionado, é claro. Temos a corrida amanhã, onde podemos ir bem, mas quando você é o primeiro o tempo todo e, no fim, larga em segundo, não é o que você quer. Então, só espero que façamos uma boa corrida", completou.

