Ainda que tenha sido superado, de maneira surpreendente, por Max Verstappen na classificação deste sábado (5) para o GP do Japão de Fórmula 1, Lando Norris reafirmou que está muito mais feliz com seu carro da McLaren em Suzuka do que na China. Para ele, o MCL39 está muito mais "ao seu agrado", ainda que não tenha gostado tanto de largar em segundo por "milésimos valiosos".

O atual líder do campeonato de pilotos lamentou as pequenas margens que o fizeram perder a pole por 0s012, enquanto seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, ficou a 0s044 do holandês. De fato, o resultado foi melhor do que Xangai, quando o britânico largou da terceira colocação, atrás de George Russell, da Mercedes, o qual superou neste fim de semana.

Durante o GP da China, Norris falou sobre o quão difícil ele achou o carro de pilotar, com pequenos erros atrapalhando-lhe nas sessões de qualificação e na corrida sprint. Agora, ele se sente em uma posição melhor, tendo sido o mais rápido no TL1 e TL3 antes da classificação em Suzuka.

"Fiquei muito feliz com minha volta, honestamente", disse o piloto nas entrevistas após o treino, revelando que tentou forçar "demais" em sua primeira volta rápida no Q3, o que o fez ter que 'se segurar'. "Claramente não deu certo. Então, tive que recuar bastante", continuou. "Fiquei contente com o equilíbrio e satisfeito com o carro no final".

Ao comparar com a etapa de Xangai, ele foi enfático: "Muito mais feliz (do que lá). O carro está muito mais do meu agrado. Está um pouco dianteiro e estou mais feliz com isso", disse Norris, referenciando-se ao acerto escolhido para o Japão.

Norris perdeu a pole para Verstappen no GP do Japão por 12 milésimos. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

O britânico acredita que, se a configuração atual fosse utilizada em uma corrida sprint, ele estaria "muito mais à frente", pelo pouco tempo que as outras equipes teriam para encontrar o ajuste ideal. "Todos são bons o suficiente para que, quando você chegue à qualificação, se recuperem um pouco", pontuou.

"Acho que, entre nós dois, fomos os mais rápidos em todas as sessões, exceto esta", expressou Norris sobre o desempenho dele e de Piastri nos treinos livres, sem negar que foi "um pouco frustrante" não ter pego a pole, projetando no que pode evoluir. "Acho que as curvas com as quais ainda tenho dificuldades são as em que ainda não tenho a dianteira e não tenho aderência no carro quando preciso dela",

Norris derrotou Verstappen por menos de um segundo para vencer o GP da Austrália na abertura da temporada, uma prova onde as chuvas certamente contribuíram para o espetáculo. Com a mesma previsão para a noite em Suzuka e potenciais pancadas no domingo, ele não consegue prever o que pode acontecer em mais uma batalha com o rival na largada.

“Ninguém sabe como estará o tempo amanhã, então não adianta tentar pensar em muitas coisas”, reforçou Norris. "Faremos nossa lição de casa hoje à noite. Provavelmente, será uma corrida como Melbourne, emocionante para todos, mas agora tenho que tentar fazer algumas ultrapassagens, veremos".

Piastri foi o mais rápido em dois setores, mas perdeu tempo em pequenos erros no quali. Foto de: Toshifumi Kitamura - AFP - Getty Images

Piastri lamenta milésimos valiosos perdidos em sua última volta

Piastri, que venceu na China tendo conquistado sua primeira pole em um GP - sem contar corridas sprint, vai largar na segunda fila depois de perder tempo durante o primeiro setor. O australiano estabeleceu os tempos mais rápidos nos setores dois e três, mas não conseguiu compensar os momentos valiosos perdidos no início de sua última volta rápida.

Em contraste com seu companheiro de equipe, disse que teve que trabalhar mais para encontrar o ponto ideal da McLaren em Suzuka. "Não foi meu melhor setor um”, admitiu. “Acho que perdi um pouco de tempo em comparação com a primeira volta do Q3 e, quando a diferença é de 0s040s do primeiro para o terceiro, você pensa bastante sobre isso".

"Acho que a primeira volta do Q3 foi boa. A segunda, só um pouco fora da marca em alguns lugares, mas tive que me esforçar um pouco mais neste fim de semana do que na última corrida, e demorou um pouco mais para chegar lá", pontuou o australiano, revelando certa dificuldade em relação à etapa de Xangai.

“Acho que olhando para as margens e como me saí, fiquei bem feliz, são apenas essas pequenas margens que, quando estão tão apertadas, fazem toda a diferença, claramente", continuou, também falando sobre a possibilidade de chuva. "É ver o que o clima faz. O plano é tentar terminar duas posições à frente de onde estou começando, mas veremos o que teremos amanhã primeiro".

O GP do Japão está marcado para o próximo domingo (6), a partir das 2h no horário de Brasília. A Band transmite a corrida para o Brasil na TV aberta e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com acompanha em tempo real e traz toda a repercussão do fim de semana.

Confira o grid de largada completo do GP do Japão:

Q4: VERSTAPPEN BATE NORRIS E PIASTRI e é POLE! Bortoleto 17º. Hamilton só 8º, Lawson supera Yuki

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #328 - É a pior crise de pilotos da história da Red Bull? Victor Ludgero

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!