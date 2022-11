Carregar reprodutor de áudio

Dois dias após o GP de Abu Dhabi, os carros da Fórmula 1 voltaram à pista de Yas Marina nesta terça-feira para os testes de pós-temporada, encerrando oficialmente os trabalhos de 2022. Nos tempos marcados, Carlos Sainz liderou um 1-2-3 da Ferrari, enquanto nas voltas percorridas é a AlphaTauri quem liderou na quilometragem.

Para os testes desta terça-feira, as equipes tiveram à disposição dois carros cada. Um para testes da Pirelli com os compostos de 2023 e outro para jovens talentos.

Após ver Charles Leclerc marcar o melhor tempo na primeira metade do dia, Sainz assumiu o F1-75 da equipe italiana nas quatro horas finais. O espanhol terminou com 01min25s245, 0s138 à frente de Leclerc. Em terceiro ficou Robert Shwartzman, ficando a apenas 0s017 do tempo do monegasco.

Pierre Gasly foi o quarto em sua estreia pela Alpine, fazendo sua melhor marca nos minutos finais do dia, sendo seguido por Max Verstappen, que completou o top 5 após assumir o carro na parte da tarde, enquanto Sergio Pérez foi o 13º.

Vários pilotos tiveram a chance de trabalhar com suas novas equipes, incluindo Fernando Alonso e Oscar Piastri pela Aston Martin e McLaren, respectivamente.

Alonso era o terceiro na metade do dia, terminando em 10º e com 97 voltas completadas antes de entregar o carro para Lance Stroll. Já Piastri não teve a estreia esperada, com problemas no motor ainda no primeiro terço do dia, conseguindo voltar mais tarde e completando mais de duas corridas de distância com o MCL36.

Nico Hulkenberg foi outro piloto com problemas técnicos em seu VF-22 da Haas, ficando parado na segunda hora. Mas a equipe trabalhou no carro, permitindo que ele retornasse posteriormente.

Nyck de Vries foi o oitavo na tabela de tempos em sua estreia pela AlphaTauri, completando a maior quilometragem do dia com 151 voltas, seguido de seu companheiro de equipe, Yuki Tsunoda, com 135, e o ex-AlphaTauri Gasly com 130.

A Fórmula 1 retorna às pistas em 23 de fevereiro de 2023, com o primeiro dos três dias de pré-temporada no Bahrein, uma semana antes do início do campeonato na mesma pista.

Pos Ploto Equipe Melhor Volta Diferença Voltas Percorridas 1 Carlos Sainz Ferrari 1:25.245 65 2 Charles Leclerc Ferrari 1:25.383 +0.138s 56 3 Robert Shwartzman Ferrari 1:25.400 +0.155s 116 4 Pierre Gasly Alpine 1:25.689 +0.444s 130 5 Max Verstappen Red Bull 1:25.845 +0.600s 76 6 Alexander Albon Williams 1:25.959 +0.714s 118 7 Logan Sargeant Williams 1:26.063 +0.818s 82 8 Nyck de Vries AlphaTauri 1:26.111 +0.866s 151 9 Lance Stroll Aston Martin 1:26.263 +1.018s 70 10 Liam Lawson Red Bull 1:26.281 +1.036s 111 11 Jack Doohan Alpine 1:26.297 +1.052s 111 12 Fernando Alonso Aston Martin 1:26.312 +1.067s 97 13 Sergio Perez Red Bull 1:26.333 +1.088s 88 14 Oscar Piastri McLaren 1:26.340 +1.095s 123 15 Felipe Drugovich Aston Martin 1:26.595 +1.350s 106 16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:26.709 +1.464s 129 17 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.750 +1.505s 67 18 Lando Norris McLaren 1:26.890 +1.645s 115 19 Nico Hulkenberg Haas 1:27.000 +1.755s 110 20 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:27.123 +1.878s 135 21 Pietro Fittipaldi Haas 1:27.172 +1.927s 99 22 Frederik Vesti Mercedes 1:27.216 +1.971s 124 23 George Russell Mercedes 1:27.240 +1.995s 73 24 Theo Pourchaire Alfa Romeo 1:27.591 +2.346s 106

