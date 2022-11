Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari revelou que 'blefou' usando uma mensagem de rádio 'fictícia' para induzir a Red Bull a fazer Sergio Pérez parar duas vezes no GP de Abu Dhabi que encerrou a temporada da Fórmula 1.

Pérez estava na segunda posição, logo à frente de Charles Leclerc, na fase intermediária da corrida em Yas Marina, travando uma luta acirrada pelo vice-campeonato mundial de pilotos. Mas com a equipe de Milton Keynes parecendo ter um pouco mais de ritmo, a escudeira italiana sabia que sua única chance de colocar o monegasco na dianteira seria por meio de estratégia - e isso significava forçar Pérez a fazer duas paradas.

A oportunidade surgiu na volta 33, quando a Ferrari deu a impressão de que tentaria superar Pérez com o 'undercut'. Para isso, foi até o rádio e disse: "Box oposto à Red Bull". No entanto, a mensagem não era real, já que Leclerc estava há muito tempo comprometido com a estratégia de uma parada e a equipe estava fazendo isso apenas para parecer que estava indo para duas paradas.

O truque funcionou, já que a Red Bull respondeu e chamou Pérez para os boxes imediatamente para cobrir a Ferrari. O chefe do time austríaco admitiu após a corrida que uma combinação da condição de pneus do mexicano e o fato de que a "Ferrari estava se preparando para um undercut" estava por trás da decisão de parar o piloto.

Com Leclerc sem intenção de parar novamente, isso significou que Pérez teve que recuperar todo o terreno perdido com a troca de pneus, fato que ele não acabou conseguindo, pois passou na bandeira quadriculada a 1.3s atrás do rival da Ferrari. Refletindo sobre a estratégia, o monegasco falou à Sky Sports: "Tenho que dizer que tudo o que fizemos foi exatamente o que queríamos fazer.

"Foi planejado antes. As voltas onde, posso dizer agora, onde os enganamos e o fizemos pensar que iríamos para o pit oposto, eles [Red Bull] caíram e ele [Pérez] foi para a segunda parada. Então fizemos tudo perfeito. Estou muito orgulhoso de nossa execução."

O chefe da equipe Ferrari, Mattia Binotto, elogiou a forma como a estratégia foi executada para ajudar Leclerc a terminar em segundo – especialmente considerando que é uma área de operação onde a equipe de Maranello cometeu erros nesta temporada.

"Acho que certamente a chamada fictícia para a Red Bull foi uma chamada fantástica dos boxes", disse Binotto. “Acho que é ótimo para a equipe, é ótimo para os estrategistas e é ótimo ter feito um fim de semana de corrida sólido neste fim de semana.

"Acho que P2 e P2 [no campeonato de pilotos e construtores] foram o equilíbrio de toda a temporada, não apenas hoje. Mas hoje certamente fizemos o trabalho adequado. O pitstop simulado no Red Bull foi a decisão certa. E acho que, no geral, acertamos. Muito feliz por eles, feliz pela equipe. Acho que também a Ferrari, quando está cometendo erros, sempre recebe muitas críticas. Mas, também, sei que esses caras podem se sair muito bem."

Leclerc considerou que a equipe, tendo atuado de forma impecável em Abu Dhabi, foi ainda mais impressionante considerando a pressão extra sobre ela durante a batalha por uma posição nos campeonatos e os rumores que circulavam sobre o futuro de Binotto.

"Executamos o caminho certo e com mais pressão", explicou.

“Obviamente, a pressão externa com todos os rumores chegando no fim de semana e a pressão de manter o segundo lugar no campeonato de pilotos e construtores.

"Conseguimos dar o nosso melhor numa situação como esta, o que me deixa muito orgulhoso da equipa.

"Não acho que em ritmo puro fomos mais fortes do que a Red Bull. Acho que a Red Bull ainda era mais forte do que nós. Mas nós os forçamos a cometer erros e os forçamos a fazer duas paradas e, eventualmente, isso valeu a pena. Então, nós estamos muito felizes."

