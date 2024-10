A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP dos Estados Unidos, 19º etapa da temporada 2024. O único treino livre no Circuito das Américas foi marcado por diversas rodadas nos primeiros minutos mas, no final, a Ferrari garantiu uma dobradinha, com Carlos Sainz à frente de Charles Leclerc.

Completaram o top 10: Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Nico Hulkenberg.

A sessão começou de forma movimentada. Com boa parte do traçado do Circuito das Américas recapeado, os primeiros minutos do TL1 foram marcados por inúmeras rodadas, incluindo de Hamilton, duas de Russell e uma de Gasly.

Após os 20 minutos iniciais, a Ferrari fazia uma dobradinha com Leclerc à frente com 01min34s966, 0s265 à frente de Sainz, com Russell em terceiro a 0s486, Verstappen em quarto, a 0s572 e Norris em quinto a 0s799, todos de pneus duros.

Na sequência, a Red Bull foi a primeira equipe a adotar os macios. Com isso, a equipe fazia uma dobradinha a 20min do fim, com Verstappen marcando 01min33s855, 0s783 à frente de Pérez. Ainda de duros, Sainz, Leclerc e Russell fechavam o top 5.

No final, Carlos Sainz foi o mais rápido com um tempo de 01min33s602, apenas 0s021 à frente de seu companheiro de Ferrari, Charles Leclerc. Completaram o top 10: Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Nico Hulkenberg.

A Fórmula 1 volta ao Circuito das Américas ainda nesta sexta-feira. Às 18h30 acontece a classificação para a Corrida Sprint do GP dos EUA, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o quali, tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube. Não perca!

Red Bull ADMITE TER PEÇA INVESTIGADA pela FIA: Piastri ACUSA "QUEBRA DE REGRAS"! Polêmica pré-Austin

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com - F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!