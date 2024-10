Dando início ao GP do México de Fórmula 1 - segunda etapa da rodada tripla nas Américas - nesta sexta-feira, o segundo treino livre do dia contou com uma configuração um pouco diferente. A sessão contou com 90 minutos, sendo 30 deles exclusivamente destinados ao teste dos pneus Pirellis 2025. A liderança da atividade ficou com Carlos Sainz.

Destaque também para a forte batida de George Russell que, na curva 9, passou na zebra, perdeu o controle do carro e acertou a barreira de pneus com tudo. O piloto da Mercedes precisou ser amparado ao sair do carro e foi levado ao centro médico.

O treino

Os 30 minutos iniciais foram reservados para os testes dos pneus protótipos da Pirelli para 2025. Por conta do acidente entre Albon e Bearman, tanto o piloto da Williams, quanto o representante da Ferrari não foram ao traçado no início da sessão.

Com 10 minutos rolados, Verstappen voltou a repetir que o barulho do motor estava estranho. Quando o cronômetro marcava 1h16m, a bandeira vermelha foi acionada por Russell, que passou na zebra, perdeu o controle do carro e acertou a barreira de pneu na curva 9. O piloto britânico precisou ser amparado pelos paramédicos e deixou o local da batida mancando.

Depois de mais de 20 minutos de paralisação, a pista foi liberada para a segunda parte do treino. Contudo, diferente do imaginado, os pilotos retornaram com os protótipos da Pirelli. Da mesma forma dos primeiros momentos, Max seguiu com um problema crônico na unidade de potência, retornou aos boxes e encerrou o treino mais cedo.

Na 'outra mão', Leclerc conseguiu ter o carro consertado a tempo e foi para a pista. Diferentemente do planejado inicialmente, a turma seguiu com os compostos de teste no traçado. A tônica do treino foi o mesmo, sem nenhum tipo de mudança, uma vez que os tempos depois foi apenas de long runs.

O acordo era que os pilotos dessem 34 voltas com os protótipos e depois poderiam colocar os compostos 'normais' o que aconteceu restando 2 minutos para o fim.

Bottas confirma conversa FORA DA SAUBER e BORTOLETO GANHA FORÇA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!