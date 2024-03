Carlos Sainz não correu no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, após ser diagnosticado com uma crise de apendicite, o levando à sala de cirurgia para a retirada do órgão. Mesmo ainda aparentando estar debilitado, o piloto da Ferrari fez questão de aparecer no paddock no dia da corrida.

Mas o que poucos viram foi a presença de Carlos Sainz ‘pai’ e do empresário do piloto espanhol Carlos Onorio.

De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, ambos foram flagrados visitando a área da Mercedes, com a reportagem cravando que as negociações já começaram.

“Durante o GP da Arábia Saudita, toda a comitiva de Carlos Sainz permaneceu na hospitalidade da Mercedes por muito tempo”.

“O contrato de Sainz Jr com a Ferrari expira no final da temporada e, portanto, seu empresário Carlos Onorio, juntamente com o pai do piloto, Carlos Sainz, conversaram longamente com Toto Wolff: as negociações já começaram.”

Sainz Jr. minimizou as reuniões de Sainz ‘pai’ com uma das figuras mais importantes do paddock.

“Se você viu meu pai cumprimentar Helmut Marko, lembre-se de que ele tem um ótimo relacionamento com ele e temos um bom relacionamento com Toto”, disse o espanhol.

“É muito normal nesta fase do ano com todos no grid. Podemos nos cumprimentar porque não nos vemos há três ou quatro meses”, disse ele.

Confira o episódio de estreia do Pódio Cast, o videocast do Motorsport.com sobre motociclismo em parceria com a Yamaha!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #273 – Quais pilotos estão 'fazendo hora extra' na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!