Andrea Kimi Antonelli revelou que um teste em Spa-Francorchamps foi fundamental para convencer a Mercedes de que ele havia superado uma fraqueza importante e merecia uma vaga na Fórmula 1.

O jovem italiano estava há muito tempo cotado para ser o substituto de Lewis Hamilton para 2025, mas os primeiros testes em um carro de F1 mais antigo expuseram alguns elementos que ele precisava melhorar.

Embora não houvesse dúvidas quanto à sua velocidade bruta e à sua capacidade de realizar voltas individuais rápidas, ele ainda não havia demonstrado consistência nas corridas de longa duração.

Mas ele diz que houve uma mudança radical nessa frente durante um teste após o GP da Bélgica, antes das férias de agosto, e isso foi suficiente para que a Mercedes se comprometesse com ele para o próximo ano.

Refletindo sobre seu progresso nos testes em um carro de 2022 durante uma aparição no "Il Festival dello Sport", organizado pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Antonelli destacou a corrida em Spa como significativa.

"Durante os testes TPC [testes de carros anteriores], uma coisa que os impressionou foi a rapidez com que cheguei ao limite e com que atingi os tempos de volta desejados pela Mercedes", disse ele. "Mas tenho que dizer que o fator em que mais tive dificuldades durante os testes foi o ritmo de corrida".

"No entanto, nos últimos dois dias de testes em Spa, melhorei consideravelmente o ritmo de corrida, o que levou a Mercedes a me contratar".

"Até aquele momento, eles tinham a ideia de que queriam me colocar no carro da Mercedes em 2025, mas primeiro queriam ver se eu poderia melhorar os pontos fracos que eu tinha".

"Durante os testes em Spa, dei um bom passo à frente e isso convenceu a Mercedes".

"Na verdade, antes das férias de agosto, tive uma ligação com [Toto] Wolff, meu engenheiro e outras pessoas da Mercedes. Foi lá que eles me disseram que eu seria um de seus pilotos em 2025. Foi um bom momento".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15, cai no FP1 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Embora a Mercedes esteja minimizando as expectativas em relação a Antonelli, especialmente depois que sua primeira participação em um final de semana, correndo no TL1 em Monza, terminou com um acidente após apenas dez minutos, ele é bastante ambicioso em termos do que deseja entregar.

Na verdade, Antonelli diz que a meta é se tornar um vencedor de corrida em sua temporada de estreia na F1.

"Sinto-me pronto para a F1", explicou ele. "Em termos de velocidade, acho que não será um problema. A única coisa em que haverá muito trabalho a fazer é como gerenciar o fim de semana da melhor maneira possível e também aprender todos os procedimentos. Portanto, haverá muitas coisas para aprender".

"Definitivamente, vencer algumas corridas [no próximo ano] seria um sonho. Não será fácil, porque todas as equipes terão um carro competitivo, então será muito difícil, mas essa é a meta".

"Alguns pódios também seriam bons, mas o objetivo principal é trazer para casa algumas vitórias".

Volante e simulador caseiros

Antonelli também deu algumas dicas sobre como a equipe das 'flechas de prata' está ajudando a prepará-lo para os desafios de um fim de semana de F1 - por meio de uma mistura de sobrecarga de informações nos testes, além da configuração de um simulador em casa.

"Será importante aprender a não perder a concentração quando alguém estiver falando com você nos boxes, porque a pessoa está fazendo isso para lhe dar informações úteis", disse ele.

"Nos testes, eles estão falando cada vez mais comigo, porque na F1 é fundamental aprender os procedimentos. Então, quando eles pedem uma mudança, você precisa saber qual botão deve tocar no volante e o que ele faz.

"Essas são todas as coisas que estou aprendendo e com as quais estou me acostumando, por isso também estou fazendo os testes não apenas para melhorar como piloto, mas também para aprender os procedimentos e me acostumar a ter uma pessoa no rádio falando com você constantemente".

"A Mercedes vai me enviar um volante e um pequeno simulador para casa, para que eu aprenda a fazer as largadas da corrida e possa praticar".

"O volante é o volante da Fórmula 1, portanto, também me ajudará a memorizar os botões. Em altas velocidades, você não tem tempo para olhar para o volante. Você tem que saber de cor".

Reportagem adicional de Gianluca D'Alessandro

CLEBER MACHADO: Bastidores INCRÍVEIS da F1 na Globo, BLITZ com Regi, relação com GALVÃO, Senna e cia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!