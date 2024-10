F1: Mercedes admite ter cometido 'erro' com Kimi Antonelli

Kimi Andrea Antonelli está contratado pela Mercedes para defender a equipe em 2025 ao lado de George Russell na Fórmula 1. Para sua grande estreia na categoria, a equipe alemã permitiu que o piloto participasse o TL1 em Monza, sua corrida em casa.

No entanto, o italiano bateu com 10 minutos na sessão, tendo que voltar para a garagem com o carro do futuro companheiro precisando de reparos. Mesmo com o resultado, a fabricante anunciou naquele fim de semana que se tornaria piloto da F1.

Ao refletir sobre a sessão, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, acredita que não foi um erro dar uma primeira oportunidade a Kimi, mas admite que deveriam ter sido mais cautelosos ao escolher o lugar.

"Eu não diria que foi um erro, mas acho que não estávamos completamente certos em avaliar as pressões que ele poderia sofrer", confessou ao Motorsport.com.

"O motivo disso é que conversamos sobre isso e como abordar a sessão. Ele tem sido brilhante nos testes. Ele nunca deu um único passo em falso nos muitos milhares de quilômetros que fez".

"Mas é diferente se você é um piloto italiano, com 18 anos em Monza e tem a sua primeira oportunidade".

"Talvez se tivéssemos considerado isso como um fator de risco contra o conjunto de dados que tínhamos dele, provavelmente teria sido sensato dar a ele um TL1 que teria sido em um fuso horário totalmente diferente da Itália. Mas ele aprenderá muito com isso".

A batida de Antonelli não causou grandes danos ao carro de Russell, mas Wolff estava mesmo preocupado em como isso poderia afetar o emocional do jovem piloto, uma vez que ele enfrentava uma baita pressão.

"Achei que não era bom para ele, porque pensei que seria uma pena".

"Ele estava tão rápido, e essa foi a sua primeira sessão na Itália, prestes a ser anunciado como piloto, o que todos anteciparam".

"Gosto da abordagem dele. Ele é rápido na primeira volta saindo dos boxes, e é isso que ele demonstrou. Obviamente, eu teria gostado de vê-lo no topo da tabela de classificação e isso foi tirado porque o carro 'voou' - e algumas dessas velocidades só foram alcançadas muito mais tarde durante o fim de semana".

"Obviamente ele estava rápido demais para as condições da pista e para o carro naquele momento, então foi preciso equilibrar a ambição, a motivação e a habilidade versus também a experiência, já que TL1 é TL1.

"Eu sabia que isso iria afetá-lo, que isso iria machucá-lo emocionalmente".

Já visam mais acidentes no futuro

A Mercedes sabe que, apesar de todo o talento, Antonelli tem pouca experiência em um carro de F1 e mais acidentes devem ser previstos nas próximas temporadas, enquanto ele ainda se acostuma com a nova velocidade.

Apesar disso, Wolff acredita que o time de desenvolvimento em Brackley está fazendo um bom trabalho para prepará-lo para o que está a vir por aí.

"Acredito que a equipe de F1 na qual você se junta como jovem piloto é fundamental para seu desempenho e desenvolvimento", disse ele.

"É por isso que decidimos trazê-lo direto para a Mercedes, para que ele ficasse menos poluído e tivesse um modus operandi diferente".

"Não estou dizendo que é pior ou melhor. Mas acho que queremos que seja do jeito da Mercedes com ele, o que significa também investir nesse tipo de erro que acontece. Então, certamente sabemos da responsabilidade que temos pelo seu desenvolvimento e também pelos seus resultados".

Ao responder se acreditava que a Mercedes havia feito um movimento arriscado ao contratar Antonelli ainda muito jovem, Wolff defendeu que não.

"Não, não é uma aposta. Seria uma aposta se você não acreditasse na capacidade dele".

"Precisamos dar a ele tempo para se desenvolver. Não esperamos que pousaremos na Austrália [ano que vem], e ele detonará todo mundo. Essa não é a expectativa".

"Acho que não deveria ser a expectativa de ninguém. Dê a ele tempo para se desenvolver, e então ele pode se tornar muito bom. Mas ele precisa ter tempo".

