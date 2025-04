F1: Verstappen entra em seleto grupo após vitória em Suzuka

Max Verstappen alcançou sua vitória número 64 na Fórmula 1 no último fim de semana, no GP do Japão, e agora faz parte de um grupo especial.

O holandês se tornou o quarto piloto na história a vencer ao menos um GP em 10 temporadas consecutivas. Esse é o 11° ano de Verstappen na categoria e ele só não ganhou em 2015, quando estreou. Seu primeiro triunfo foi no GP da Espanha de 2016.

Além dele, apenas Alain Prost, Michael Schumacher e Lewis Hamilton alcançaram esse feito. O alemão e o britânico são os recordistas, tendo vencido por 15 anos.

Somadas todas as vitórias de Hamilton (105), Schumacher (91), Verstappen (64) e Prost (51), excluindo-se sprints, os quatro venceram 311 dos 1128 GPs que aconteceram até hoje (GP do Japão de 2025) - o que representa 27,57% de todas as corridas.

