A temporada de 2024 da Fórmula 1 chega ao fim neste fim de semana, no GP do Abu Dhabi, que irá definir quem leva o título de construtores - Ferrari ou McLaren - no Autórdromo de Yas Marina.

Mas... Como será o domingo, quando acontece a corrida principal e decisiva? Qual a previsão do tempo? O Motorsport.com checou todas essas informações via weather.com e te conta tudo.

A corrida principal tem a largada marcada para às 10h, no horário de Brasília, às 17h no horário local. Há previsão de apenas 1% de chance de chuva durante a noite, com temperatura máxima de 18°C, ao longo do dia, a máxima pode alcançar 29°C e ventos sudeste de até 15km/h.

Confira a programação do GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada 2024 da categoria máxima do automobilismo, e a agenda dos programas ao vivo do canal do Motorsport.com no YouTube, a Motorsport.tv Brasil.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 10h Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 2 Domingo 6h25 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

