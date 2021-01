A Ferrari anunciou em maio do ano passado que havia fechado um acordo de dois anos com Carlos Sainz Jr. a partir de 2021, substituindo o tetracampeão mundial Sebastian Vettel.

Sainz se destacou no meio de grid da Fórmula 1 nas últimas duas temporadas, conquistando dois pódios, além de ajudar a levar a McLaren ao terceiro lugar no campeonato de construtores do ano passado.

O espanhol rapidamente se incorporou à Ferrari, completando sua primeira corrida no simulador na base de Maranello na tarde desta sexta-feira.

Refletindo sobre quando a Ferrari entrou em contato com ele pela primeira, Sainz disse que tentou não acreditar muito, pensando que a equipe estaria conversando com muitos pilotos.

“A primeira vez que conversamos, você pode imaginar, você tentar não acreditar muito”, disse Sainz ao Motorsport.com.

“Você fica pensando que eles devem estar conversando com vários pilotos. Então, tentei ficar bem relaxado sobre isso. Tentei manter meu foco sempre no presente.”

“Mas durante o lockdown, não havia nada para fazer. Não havia muito no que pensar, então comecei a ficar um pouco mais interessado. De repente, tudo começou a acontecer muito rapidamente durante aquele período.”

“Quando você assina com a Ferrari, sabe o que está por vir, toda a atenção da mídia. Foi no meio de um lockdown e eu sabia que, indo para a Áustria, muitas perguntas seriam feitas.”

