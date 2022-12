Carregar reprodutor de áudio

Embora seja verdade que 2022 não foi exatamente a temporada mais fácil para Carlos Sainz desde que chegou à Fórmula 1, o espanhol conseguiu alcançar alguns marcos importantes que ficarão para serem lembrados, como a conquista da primeira pole position e a primeira vitória na categoria, ambos em Silverstone.

Apesar disso, o piloto da Ferrari admitiu que não estava feliz com sua segunda temporada com a escuderia de Maranello, já que o F1-75 estava muito competitivo, principalmente no início do ano, quando teve mais dificuldades de adaptação a um carro em relação ao seu companheiro que dominou perfeitamente nas primeiras etapas.

Com o passar das corridas, Sainz foi recuperando as sensações e ganhando terreno em relação ao piloto monegasco, chegando a igualar e até superar Charles Leclerc em algumas das últimas rodadas.

Deixando para trás tudo o que aconteceu em 2022, o madrilenho já está focado na próxima temporada: "Quero começar muito mais forte, um pouco mais em relação a como terminei este ano. Quero ser um piloto melhor, com muito mais conhecimento desta geração de automóveis".

Olhando para o seu segundo ano na Ferrari, Sainz ainda se incomoda com as dificuldades que sofreu no início do percurso, quando cometeu alguns erros de condução atípicos: "Não estou totalmente satisfeito com a minha temporada. Não vou mentir, a primeira metade do ano foi muito difícil para mim em comparação com o que eu esperava."

"Todos os carros que pilotei na Fórmula 1, sempre me adaptei imediatamente. Esta foi a primeira vez na minha carreira que fiquei dois ou três décimos atrás do ritmo e realmente tive que abaixar a cabeça e tentar descobrir onde aqueles dois ou três décimos foram”, explicou o piloto espanhol.

A boa forma de Leclerc naquelas primeiras corridas do ano, momento em que chegou a dominar a classificação de pilotos com muita solvência, somados aos seus problemas, foram uma lição valiosa para Carlos Sainz, garante.

"Charles [Leclerc] pilotou extremamente bem na primeira metade do ano, ele me mostrou um pouco mais meus limites. Mas no final consegui encontrar o ritmo. Terminei em um nível muito bom com ele e isso é uma boa base para poder fazer melhor o meu papel desde o início na próxima temporada", concluiu o madridista que em 2022 terminou na quinta posição do campeonato com um total de 246 pontos, 62 unidades atrás de Leclerc, vice-campeão.

