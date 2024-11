Carlos Sainz ficou disponível no mercado da Fórmula 1 depois da Ferrari anunciar a chegada de Lewis Hamilton para temporada 2025. No fim, o espanhol acertou com a Williams, porém ao que o piloto indica, a transferência para a equipe de Grove aconteceu porque era uma das única que o queria.

No início do mês de fevereiro, a noticia de que Hamilton estava deixando a Mercedes veio à tona, o que automaticamente implicou na saída de Sainz da Scuderia. Depois de travar a 'dança das cadeiras' por cinco meses, o espanhol anunciou a ida à Williams.

Na época, muitos questionamentos foram levantados sobre a escolha do piloto, que optou por uma 'promessa' ao invés de uma equipe de ponta como Mercedes e Red Bull. Contudo, falando à Sky Sports recentemente, Carlos Sainz explicou que as propostas dos times grandes, na verdade, nunca aconteceram.

"Definitivamente estou em paz e acredito piamente que, se não vou para lá, é porque a vida não quer que eu esteja lá. Há algo vindo depois disso que realmente será bom. Doeu na hora. Todos nós temos egos... Eu tenho um ego de piloto e não conseguia entender isso no momento. Eu, pessoalmente, ainda não consigo entender ceras escolhas que as pessoas fizeram", revelou.

'Cortejado' publicamente por James Vowles, chefe do esquadrão de Grove, Sainz revelou que dará o máximo pela nova equipe em 2025 como forma de agradecer a escolha feita pela Williams.

"Ao mesmo tempo, isso cria ainda mais um desafio em mim, me deixa ainda mais animado pela Williams. A Williams é quem investiu em mim, quem me apoiou desde o começo, quem veio até mim há um ano inteiro", destacou.

“Na verdade, isso me deixa super animado. Eu disse: 'Quero dar a esses caras o que eles me deram', devolver a eles essa confiança e essa crença em mim. Isso me dá uma boa força. Mal posso esperar para ir lá e, junto com eles, construir algo bom", concluiu.

