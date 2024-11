F1: Por que o GP de Las Vegas acontece no sábado?

Seja em um fim de semana com formato de corrida sprint ou em um fim de semana ‘normal’, há algo inabalável: as corridas principais da Fórmula 1 acontecem aos domingos. Exceto em um lugar. O GP de Las Vegas é o único do calendário que acontece no sábado e, portanto, suas sessões são antecipadas em um dia: os treinos livres de sexta-feira são na tarde de quinta por lá, e a classificação é na noite de sexta.

Porém, as duas primeiras corridas de 2024 no Bahrein e na Arábia Saudita foram no sábado, mas por motivos religiosos, para não coincidir com o Ramadã. Em 2025, essas corridas e as demais serão novamente no domingo, exceto a de Vegas.

Por que o GP de F1 Las Vegas é realizado no sábado, no horário local

Na verdade, tudo se resume ao objetivo de ter o maior número possível de espectadores em todo o mundo, devido ao fuso de Las Vegas. E o horário nobre é sábado à noite, portanto, fazer a corrida às 22h garante a cobertura do horário nobre e torna o domingo às sete da manhã em grande parte da Europa. É cedo, mas acessível.

Além disso, por se tratar de uma corrida noturna, se a F1 mantivesse seu horário tradicional, com a largada às 22h de domingo, na Europa ela seria na manhã de segunda-feira, o que traria uma audiência consideravelmente mais baixa.

Confira a programação do GP de Las Vegas de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 03h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 23h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 03h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 03h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

