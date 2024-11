Lewis Hamilton já é sete vezes campeão mundial na Fórmula 1, porém, sua transferência da Mercedes para a Ferrari pode significar um novo passo importante em sua carreira e, segundo Jacques Villeneuve, um grande sucesso poderia consolidar o britânico como o maior da história.

"Seria o próximo passo para que ele se tornasse o maior piloto de todos os tempos. Vencer novamente com a Mercedes não tem nenhuma função, mas vencer com a Ferrari? Não há nada melhor no mundo depois disso", disse o ex-piloto em entrevista à Grosvenor Sport.

"Quando ele assinou [com a Ferrari], não havia mais nada a fazer lá, tudo o que ele podia ver era o quanto a Mercedes havia se deteriorado, então era hora de ir embora. Às vezes, quando você toma uma decisão como essa, de repente, você só pode esperar que seja melhor para você no outro barco. E então ele se torna o herói, como quando foi para a Mercedes e ninguém entendeu o que ele estava fazendo".

"Quando ele assinou, a Ferrari não estava nem perto de onde está agora, não era a Ferrari que vemos hoje. Você tem que entender isso. O que importa é a Ferrari. Trata-se do maior nome da indústria automobilística ou do esporte a motor, e o próprio Lewis é o maior nome. Vamos juntar as duas coisas. Vimos o quanto as ações da Ferrari saltaram após o anúncio."

"Se ele conseguir vencer com a Ferrari, ele será imbatível para sempre. É isso aí. Ele colocará seu nome nisso, é simples assim. Se ele não vencer com a Ferrari, seus recordes ainda estarão lá. É apenas o último passo, então vale a pena correr o risco".

Hamilton encerra seu ótimo período na Mercedes com alguns anos terríveis, mas Villeneuve diz que isso se deve ao fato de ele ter "sua cabeça e seu coração" na Ferrari:

"Ele tem todas as habilidades que já teve, não há dúvida sobre isso. O fato de ele não conseguir fazer isso na Mercedes agora não significa que ele as tenha perdido".

"Sua cabeça e seu coração provavelmente estão em outro lugar agora. Ele sabe que não pode ser campeão este ano com a Mercedes, talvez ganhe uma ou duas corridas, mas não o campeonato. Então, por que ele deveria investir energia na construção do carro de outra pessoa? Ele está lá para ver seu contrato expirar".

